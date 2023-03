Las empresas farmacéuticas son las culpables del desabasto de medicamentos en México y los medios inventan noticias para generar alarma e inducir compras gubernamentales de productos, quizá vacunas, quizá otras medicinas, cuando hay algún apremio por parte de los intereses comerciales, de acuerdo con Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En realidad, esa es una más de las mentiras que se fabrican en las mañaneras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Culpan a las empresas y a los medios del desabasto y ellos repiten incansablemente que estamos mejor que nunca.

López Gatell comenzó a elaborar su nueva narrativa engañosa, ahora a partir de la falta de medicinas para tratar las enfermedades mentales en todo el país. Otro invento de los medios que hacen su trabajo, que consiste en salir a la calle y preguntar, documentar lo que se ve, y volver a preguntar. Informar. Y otra vez a la calle. Informar y preguntar.

“Aquí vemos una suma nada más de algunas de las portadas donde se puede identificar a algunos de los diarios nacionales, El Sol de México y todos sus soles, el diario La Razón, el diario 24 Horas, El Heraldo, a veces, algunas veces Reforma y El Universal, que han tenido esta narrativa, esta estructura sincronizada de narrativa que busca permear esta idea”. El subsecretario-vocero durante la pandemia dice que los medios estamos sincronizados para divulgar información que recogemos en las calles que claramente no le gusta al habitante del Palacio.

“Así como hablamos ahorita de la Infodemia, de la desinformación orquestada por medios corporativos que están al servicio de empresas en el caso que presenté de vacunas, este es el caso también de los medicamentos para las enfermedades mentales y algunas afecciones neurológicas”, dijo López Gatell ayer a manera de explicación a la nueva crisis y de respuesta a las preguntas.

“Cofepris, obviamente, ejerciendo su responsabilidad sancionó a esta empresa y le paró líneas de producción. Finalmente, lo que ocurrió es que esta empresa hizo algo muy parecido a lo que hizo otra empresa al inicio del sexenio, una empresa que era monopólica de medicamentos contra el cáncer que retuvo medicamentos, decimos escondió medicamentos, para el sector privado, y entonces hay un desabasto en el sector privado. Nótese que en el sector público sí tenemos los medicamentos porque los compramos a proveedores internacionales.

“Termino diciendo en referencia a la Infodemia, algunos periódicos, Reforma fue el primero, sacan noticias, también comentaristas, médicos de hospitales privados, asesores de negocios de salud, hicieron la idea de que el gobierno había fracasado o fallado en su empeño de comprar medicamentos y que por una mala planeación. No, en el sector público tenemos medicamentos contra estos problemas de salud mental y neurológicos, donde falló es en el sector privado. ¿Por qué razón? Porque esta empresa era también casi monopólica para el sector privado y hoy no les está proveyendo de medicamentos, porque los escondió.

“Y la presión que quieren ejercer en este momento, como en su momento lo hicieron para la empresa PiSA, que es a la que me refiero con los medicamentos oncológicos al inicio del sexenio, quieren hacer esta presión para que la sociedad, la ciudadanía nos presione a que Cofepris le quite las sanciones, lo cual es absurdo. Obviamente la Cofepris ejerce su responsabilidad al cuidado de la población y no hay razón para que se le quiten estas sanciones”.