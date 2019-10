El Espectador | El Futbolista

“Bueno, me llaman el Futbolista porque me gusta jugar soccer. También porque fui dueño de algunos equipos de futbol”, dijo Tirso Martínez Sánchez ante el jurado el 10 de diciembre de 2018, en la Corte de Brooklyn, en Nueva York. Acababa de explicar que utilizaba entre cinco y 10 pasaportes para moverse por el mundo sin ser ubicado. Mientras que era conocido como El Mecánico, El Centenario, José Luis Martínez Sánchez, José Martínez, Manuel Martínez Ochoa, Rafael Barragán, Arturo Menéndez, El Futbolista, y muchos más. En caso de alguna investigación, explicó, no quería que las autoridades supieran su nombre real.

--¿Dónde tenías esos equipos?--, le preguntaron, después de que se presentó como miembro del Cártel de Sinaloa en el juicio de Estados Unidos contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo.

--En México. En Querétaro, México; en Celaya, Guanajuato, México, Irapuato, Guanajuato, México, y La Piedad, Michoacán, México--, respondió el oriundo de Guadalajara que a los 13 años dejó la escuela y comenzó a lavar autos, limpiar zapatos e incluso trabajó en un puesto de mariscos callejero. Pobre y sin educación.

--¿Con qué tipo de dinero compraste esos equipos de soccer?--, insistieron los abogados.

--Con la venta de drogas--, respondió El Futbolista, después de contar que alrededor de 1986, cuando tenía unos 18 años, se fue a Los Ángeles, California, y comenzó a traficar cocaína.





***





--Regresemos a tu cooperación con el Gobierno--, le dicen en algún momento a Martínez Sánchez. --En algún punto fuiste arrestado por los crímenes que cometiste en conexión con el Cártel.

--Sí--, respondió.

--¿Cuándo fuiste arrestado?

--Fue el 2 de febrero de 2014.

--¿Dónde?

--En la ciudad de León, Guanajuato, México.

El Futbolista fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2015 y comenzó a cooperar como testigo con las autoridades estadounidenses. A cambio de información, reducirán su condena de por vida, por distribuir e importar drogas a Estados Unidos, a 10 años. Y obtendrá una Visa S, cooperating witness.





***

--Fue capaz de comprar un restaurante en Tijuana--, le recordó Mr. William Purpura, uno de los defensores de El Chapo, a Tirso el 11 de diciembre de 2018.

--¿Usted tenía al menos cuatro tiendas de ropa?

--Sí.

--¿Usted compró por lo menos cuatro, si no es que más, futbol, equipos de soccer, correcto?

--Sí.

--Y, otra vez, disculpe mi pronunciación, ¿Un equipo Venados de Yucatán?

--Venados de Yucatán.

--¿Le costó entre 600 y 700 mil dólares?

--Sí.

--Y vendió uno de los equipos en 2004 por unos 10 millones de dólares, después de pagarle a los jugadores, hizo unos 4 millones de dólares de ganancia, ¿correcto?

--Sí.

--¿La Federación Mexicana de Futbol, aparentemente descubrió quién era usted y le ofreció pagar para sacarlo de sus equipos, correcto, alrededor de 2006?

--Sí.

--¿Unos 10 millones de dólares, correcto?

--Aproximadamente.