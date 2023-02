Lorenzo Córdova asegura que no tiene interés en asumir ningún cargo público después del INE, cuando le preguntamos si escucharía propuestas para ser candidato presidencial de algún partido de oposición en el 2024. El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral ha insistido una y otra vez que su futuro está en la casa de donde viene y a la que pertenece, que es la UNAM.

“Es decir, yo regreso el 4 de abril, cuando haya terminado mi cargo, a mí me van a encontrar el próximo 4 de abril pues, en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y desde la trinchera de la Universidad y de la opinión pública, voy a seguir defendiendo la democracia. Si alguien piensa que va a desaparecer el que fue Presidente del INE, pues tengo malas noticias: no, voy a estar ahí, voy a defender la democracia, como antes lo hice, antes de asumir este cargo”.

Platicamos con el hombre fuerte del INE el sábado pasado por la mañana, en medio de los ataques verbales que le ha lanzado furiosamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Evidentemente, lo digo así, no tengo interés en asumir un cargo público, en volver a ocupar ningún cargo público, ni mucho menos ocupar una candidatura”, aclara el abogado. “Ya sé que me pueden decir: Me acuerdo que alguien lo dijo, que lo dieran por muerto. No, no somos iguales”.

Reitera que no son iguales, como le gusta decir el Presidente, y lamenta que hay políticos que adoran vivir del presupuesto. “Sé que hay gente que mata por ocupar un cargo público. Mira yo me he preparado y lo que deseo es seguir escribiendo libros, impartir clases, difundir la cultura desde la universidad, y desde ahí defender a la democracia”.

Dice que no aceptar una candidatura responde a dos cosas:

“Primero, si eso ocurriera, estaría dándole la razón al propio Presidente de la República, y a muchos otros, que han tratado de descalificar el trabajo del INE, diciendo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, es decir, la defensa de la democracia, porque aspiramos a posicionarnos políticamente. Y en eso se equivocan, por eso, asumir un cargo público, sería el peor error, sería tirar a la basura el trabajo hecho en el INE, sería lastimar al propio INE, porque sería darle la razón a quienes utilizan este argumento. Por cierto, en la mañanera, a mí me destaparon a la presidencia de la República en la mañanera del Presidente, es obvio que quería deslegitimar el trabajo que estamos haciendo, a propósito de presuntas aspiraciones políticas”.

La segunda razón:

“Es que no puedo. En el 2024 yo estaré impedido porque la Constitución dice que cuando terminamos nuestro encargo los consejeros electorales, no podemos ocupar un cargo público en los gobiernos o poderes en cuyas elecciones hemos participado. Ni tampoco ser candidatos a ningún cargo de elección popular durante dos años posteriores al término del mandato. Así que si hay alguien que estaba pensando que todo lo que se hace, hacemos, es para ser candidatos en el 24, pues se equivoca, porque no podemos”.

Dice que todo es un discurso plagado de mentiras y malas intenciones.

Y dice que sí espera persecución política en unas semanas, cuando deje el cargo, pero no está especulando, pues ya está siendo objeto de una persecución.