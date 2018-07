El espectador | El IMSS y sus héroes

Al pensar en el Instituto Mexicana del Seguro Social (IMSS), al mando de Tuffic Miguel Ortega, la primera imagen que viene a nuestra mente tiene que ver con los médicos que atienden a los pacientes, así como en las enfermeras que día y noche dan lo mejor de sí para el correcto tratamiento de nuestros seres queridos.

He tenido la mala suerte de estar hospitalizado en el IMSS por situaciones de emergencia y he tenido la buena suerte de que siempre me han atendido los mejores médicos de este país. Jóvenes doctores que bromean y se preocupan por saber cómo evolucionan esos rostros desconocidos que de un minuto a otro, se convierten en su responsabilidad.

Cuando alguien de cualquier otra profesión me dice que está cansado y que sus sesiones son intensas, incluyendo altivos reporteros y orgullosos empresarios, me dan ganas de sugerirles que se den una vuelta por cualquier rincón del país dedicado a las urgencias para ganar un poco de humildad.

En medio de lamentos de dolor sabrán quiénes son los que tienen la sangre fría y no se permiten un descanso para tratar de llevar alivio y salvar vidas en verdaderas sesiones de trabajo en donde más que un reporte financiero o una buena presentación de producto, lo que está en juego no se mide en pesos, ni festejos con confetí que llevan el ego a niveles de portada de revista de negocios.

Hay otra cara que nunca vemos los que ahí hemos estado postrados esperando ser salvados, y es la de todos aquellos proveedores y empresas que abastecen las decenas de instalaciones ubicadas en cualquier rincón del país, llámese productos, insumos y servicios. Existen casi 28 mil proveedores que se encargan de suministrar equipo terapeútico y no terapéutico a una de las instituciones más necesarias y robustecidas de nuestro país, pues para mantenerlo en marcha se destinan más de 35 mil 903 millones de pesos.

De dicha inversión, 96 por ciento ha sido destinada a la adquisición de bienes, tal como puede ser comprobado en el portal compras.imss.gob.mx, en donde se puede conocer a detalle a quiénes se encargan de llevar el mejor equipo, mención aparte las grandes farmacéuticas nacionales y extranjeras.

Todos ellos y más son quienes han establecido el compromiso de brindar la mejor calidad, eficiencia y tiempos de entrega, ya sea en materia de medicamentos, servicios integrales y tecnología de punta, para atender a los más de 75 millones de afiliados al IMSS.

Por ello, los proveedores, empresas grandes, pequeñas y medianas, que trabajan para abastecer y suministrar artículos y materiales al IMSS, se han dicho en repetidas ocasiones orgullosos de colaborar con su gran causa y por la salud de los mexicanos, y están listos para la llegada del nuevo gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que de verdad las prácticas de corrupción en medio de una labor tan noble y necesaria sean desterradas de golpe. Que no falten medicamentos, que no nazcan bebés en las entradas de los hospitales, que no se muera nadie olvidado en una cama por falta de manos... ojalá que los héroes de bata blanca reciban todo el apoyo y reconocimiento que se merecen.