El Espectador | Fox Sports, casi en manos de Mediapro

Esta semana podría definirse la compra de Fox Sports y todo indica que la poderosa productora de contenidos audiovisuales catalana Mediapro, que fundó el introvertido Jaume Roures, entrará con mucha fuerza a México a través de esta operación. En específico, al negocio del futbol que históricamente ha estado en manos de Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, y de TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego (algo, por cierto, de lo que se arrepentía su socio y amigo Moisés Saba Masri, de hacer del soccer un gran negocio en este país).

En México se ordenó la desincorporación o venta de los canales Fox Sports y todos los activos de ese negocio en marzo del 2019, luego de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó que Disney absorbiera los activos de Fox. “Una vez concretada la venta, se imponen obligaciones a las partes para asegurar la viabilidad del negocio desincorporado, como no recomprar en todo o en parte el negocio en, por al menos, 10 años. Asimismo, durante al menos tres años contados a partir de la venta de los canales Fox Sports, las partes no podrán reclutar a personal clave del negocio desincorporado; no podrán incrementar el número de canales deportivos en su oferta; no podrán ofrecer contenidos que en los últimos tres años haya ofrecido en exclusiva el negocio desincorporado (Fox Sports) y deberán permitir al comprador el uso de la marca “Fox” para contenidos deportivos en TV de paga”, ordenó el IFT.

Mediaproducción (Mediapro), compañía controlada por Grupo Joye Media y dirigida por Jaume Roures, produjo durante un fin de semana de octubre pasado 119 partidos de futbol en 11 países del mundo.

“Mediapro participa actualmente en la producción de 16 competiciones nacionales de futbol en todo el mundo, además de ser la responsable de producir los principales eventos deportivos de la UEFA Champions League, la Copa Confederaciones de la FIFA, la Euroleague Basketball, la FIBA, el Mundial de la FIFA, los Juegos Panamericanos, la Copa Africana de las Naciones y la Fórmula 1, entre otros”, indica en su sitio corporativo. “Produce más de 15 canales de televisión en todo el mundo, incluyendo varios canales especializados en deportes. Ha obtenido un amplio paquete de derechos durante cuatro temporadas a partir de 2020-21 de la Ligue 1 y la Ligue 2 de Francia y de la UEFA Europa League y UEFA Europa Conference League desde la 2021-2022”.

Pero registró ingresos por mil 208 millones de euros en 2019, de acuerdo con su informe anual, esto fue 19 por ciento menos que un año antes. Tiene un gran problema de pago en Francia con la liga. Además, los persigue hasta hoy un escándalo de corrupción con una de sus empresas satélite que siguen negando desde julio del 2018. “Imagina reconoce su responsabilidad, como persona jurídica, por la conducta delictiva de sus representantes; que dicha conducta delictiva de la que Imagina fue responsable incluyó el pago de sobornos para la compra de los derechos audiovisuales de la fase de clasificación en las regiones de Centroamérica y Caribe (CONCACAF) para los Campeonatos del Mundo de fútbol de 2014, 2018 y 2022 (conjuntamente, los "Derechos de los Clasificatorios") vulnerando la legislación de los Estados Unidos”, dijo hace unos días. Y luego dijo que no, pero sí… Esta historia continúa… en este capítulo el IFT entra a escena.