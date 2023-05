“Pienso que la primera reacción, que es de Jesús Ramírez, negando los hechos, diciendo que todo estaba bien, pues me parece un primer gran error en contra del librito, porque si él no tenía información —y puede no tenerla, no está obligado, él no tiene el don de la ubicuidad—, si él no estaba allí, pues hubiera tenido que responder a pregunta expresa: no estoy informado, me comprometo en este momento a informar, y voy a dar una respuesta”, explica Rubén Aguilar Valenzuela, el Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana que se desempeñó como coordinador de la secretaría particular de Vicente Fox y como Coordinador de Comunicación Social y Portavoz de la Presidencia de la República de 2002 a 2006.

“Pero, pues se equivoca, miente, en una me parece mala decisión de que todo lo tienes que saber, y luego pues miente después el secretario de Gobernación, y miente también el secretario de Salud, y se convierte pues en un ejercicio de mentira, no entiendo muy bien la lógica y la racionalidad, porque el manual lo que te dice es que la verdad es lo más barato siempre, y que la gente lo entiende”, abunda el hombre que en los años 80 participó en la guerrilla de El Salvador, en las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí.

Platicamos del caos informativo que se vivió hace unos días, cuando el presidente de México voló como un rumor entre redacciones que no podían confirmar su estado de salud y por lo mismo no podían informar certeramente de lo que ocurría al interior del Palacio. Horas de angustia informativa y respuestas poco creíbles de su equipo cercano.

“Y nos enteramos de la verdad, que al final el que había planteado la verdad era el Diario de Yucatán, que es el único que lo plantea porque estaba ahí su reportero, que había habido esta especie de desmayo del Presidente, pues todo se aclara en ese sentido cuando el propio Presidente en ese video, muy grande que además explica lo que tuvo, que no era solamente Covid, que había tenido una especie de desmayo, y luego pues hace este ejercicio, de paseo por estas nuevas instalaciones museísticas de Palacio Nacional... Y pues pedirle al Presidente la verdad, que debió haberse dicho desde el primer día para no hacer quedar en ridículo al propio Gobierno y hacer mentir a los funcionarios del más alto nivel, como el secretario de Gobernación, el secretario de Salud, pues se hundió el tema. Me parece que eso es lo que se debió haber dicho desde el primer día y hubiera habido control de daños, precisamente por decir la verdad, porque la mentira no actúa como control de daños, hace muchísimo más graves los asuntos y al final del día todo, todo, absolutamente todo se sabe. Puede ser un poquito antes, un poco después, pero todo se sabe”.

Un vocero presidencial, dice, debe decir siempre la verdad, decir siempre los hechos que ocurrieron, para eso tener información cruzada entre los diversos actores, y sostener el mismo discurso todos los actores. “Es muy claro, pero pues en este gobierno son muy particulares para informar y para articular sus textos, donde pues quien articula y dice todo es sólo un vocero, que es el Presidente en sus comparecencias matutinas, él da la línea. Aquí no estuvo él, porque está fuera de lugar, y entonces no pudo dar la línea y entonces se desconciertan todos y empiezan a decir mentiras, incluyendo el Coordinador de Comunicación Social, que no portavoz de la República. El portavoz de la República es el Presidente, el coordinador de Comunicación Social el secretario de Gobernación y el secretario de Salud diciendo mentiras porque no tenían línea, la línea la da todos los días el Presidente en la mañana, y todo mundo sigue y repite lo que el Presidente dijo, y ahí hay un alineamiento de la comunicación. Podemos estar de acuerdo o no con ella, pero hay un claro alineamiento que se dice durante dos horas todas las mañanas para que entiendan todos los secretarios, gobernadores, jefas de Gobierno, y luego repiten mecánicamente ese dicho, porque pues fueron instruidos en repetirlo, y me parece que ese es una buena estrategia del Presidente de la República en su lógica de gobernar, y en su lógica de la comunicación, y aquí faltó esa conducción, hasta que el Presidente lo hace con su video y desmiente al secretario de Salud, a su portavoz y al secretario de Gobernación”.