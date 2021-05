El Espectador | La nueva élite no entiende

“Todos los días en nuestro país un millón 232 mil mexicanos y mexicanas reciben por parte del gobierno el medicamento que su médico le recetó, ya sea en una farmacia o en una cama de hospital de alguna de las instituciones de salud pública. Cada vez que esto ocurre, el Estado mexicano está presente y cumpliendo su deber frente a los que más lo necesitan y en el momento en que más lo necesitan”, dijo ayer durante la mañanera el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

“También hay una cosa que es importante, y esto es un mensaje para los que se portan mal o los que piensan que pueden hacer una fechoría y van a quedar impunes: se están aclarando todos los casos, ya no es el tiempo de antes, de que se cometió un delito y había impunidad; ahora la autoridad no tiene precio, al presidente no se le puede comprar ni el presidente establece relaciones de complicidad con nadie, y así en general está el gobierno, sobre todo arriba”, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Va muy bien la economía de México, es de las mejores economías del mundo en cuanto a recuperación después de la pandemia. Ayer hablaba yo de que les molesta muchísimo a nuestros adversarios conservadores porque no se había tenido un primer trimestre como el de este año, con tanta inversión extranjera, llevaba tiempo que no sucedía. No estoy hablando de que creció la inversión extranjera con relación al año pasado, no, creció con relación a varios años. ¿No tendrás por ahí el crecimiento por año del trimestre? Entonces, vamos muy bien”, reiteró el mandatario.

Mientras hablaba y sus funcionarios trabajaban como un coro de iglesia, muchos mexicanos leíamos la más reciente edición de The Economist, Mexico´s false messiah.

El semanario, que defiende el libre mercado y la democracia, hizo una crítica directa al Gobierno de México, como casi cada semana, aunque en esta ocasión López Obrador fue la portada.

Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, salió a responderle a la revista británica, dejando en claro que se reunió con el editor internacional hace poco y no fue sensible a sus percepciones de país o a lo que quería él que se dijera de nuestra nación en el extranjero.

“Vivimos tiempos turbulentos y, sin duda, hay todavía mucho que hacer aún para derrotar a la pandemia, lograr el despegue definitivo de la economía y cumplir con la promesa de cerrar la grosera brecha social, pero la valoración de los mexicanos es que vamos por buen camino y que lo estamos logrando. Quizás es tiempo para que, parafraseando un artículo de su revista de hace algunos años, las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo”, escribió Ebrard.

El canciller también argumentó que pocos países han luchado con tanto éxito contra la pandemia y la muerte, como México.

“Su semanario cuestiona la respuesta gubernamental ante el Covid-19, pero pasa de largo el esfuerzo mediante el cual México logró, en cuestión de meses, expandir al más del doble sus capacidades de atención hospitalaria y contar con un acceso oportuno y universal a la vacuna. No por nada, México es actualmente el décimo país con mayor número de vacunas aplicadas a su población, la cual -dicho sea de paso- ha mantenido su apoyo al presidente en las horas difíciles”.

Probablemente deberían entender que ahora ellos son la élite en el poder que luce exasperada, y que no entiende que no están entendiendo, señor Marcelo.