El espectador | Lo único que creo es que mi título de la UNAM vale menos 

Todos los escenarios cambiaron la semana pasada. Aunque los de la UNAM estábamos furiosos, comenzamos a tener dudas de lo que se presenta en el horizonte. ¿Quién plagió a quién? Esa es la pregunta que aún flota en el limbo, luego del anuncio del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, el viernes pasado. En sus más de 10 minutos de discurso, el representante de la máxima casa de estudios se limitó a reprobar el plagio, a asegurar que la institución no cederá ante presiones externas y a decir lo que ya sabíamos, que no hay forma de anular un título universitario. Sin embargo, más allá de la retórica, Graue no presentó información que abonara a descubrir la verdad sobre lo que ocurrió en la década de los 80 con el proyecto de tesis Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A y sobre quién es su verdadero autor. Salió con una tibieza que generó más incertidumbre.

Lo que sí ofreció Graue fue una oportunidad para que los tres involucrados presenten sus argumentos, algo que debió plantear desde un principio. Ahora sí que, sin culpables comprobados, el rector aplicó la famosa frase de “primero disparo y luego averiguo”, y en este caso, la que quedó sepultada tres metros bajo tierra fue la reputación de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa tras haber sido sentenciada, aún cuando las investigaciones no han concluído. Es claro que en el proceso, la máxima casa de estudios erró en el principio más importante de cualquier juicio: en brindar la oportunidad de que las partes presenten sus argumentos y pruebas, antes de emitir un veredicto, aunque en este mal actuar ya se llevó entre las patas los 35 años de trayectoria de la ministra de la Corte, y toda su labor que a través de décadas ha realizado en pro de grupos vulnerables personas con discapacidad y adultos mayores, así como su importante participación en la creación de una nueva cultura jurídica que trabaje en la prevalencia de igualdad de género y el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Desde el día uno de la acusación, levantada luego de que Guillermo Sheridan publicara su texto que señala a la ministra de plagiadora, tanto medios, como opinión pública y asiduos usuarios de redes sociales, levantaron un linchamiento mediático sin apertura a duda u otras versiones que no fuera ver a Esquivel Mossa como la mala del cuento. Juzgaron, sentenciaron y condenaron a una ex alumna que ni siquiera tuvo el tiempo de explicar lo que pasó. La carga política era obvia, se trataba de tumbar cualquier posibilidad de que la ministra pudiera presidir la Suprema Corte.

No obstante, con la información que se tiene hoy, no puede ni debe ignorarse el hecho de que existe una duda razonable sobre quién escribió primero la tesis: Edgar Ulises Báez se dice ser el autor original del texto, sin embargo, su credibilidad pende de un hilo luego de que negara haber firmado un acta de fe de hechos ante el notario Armando Mastachi Aguario, donde admitía que tomó partes importantes de un trabajo que su asesora le compartió; más tarde las fotografía que comprobaban que la firma se llevó a cabo saldrían a la luz. Por otro lado se encuentra el peritaje sobre el capitulado de la tesis, el cual comprobaría que fue entregado a la Universidad en diciembre de 1985 de manos de la entonces estudiante Yasmín Esquivel Mossa, quien afirma haber concluído el trabajo en abril de 1986, pero que a falta del requisito del Servicio Social, tuvo que suspender su exámen profesional hasta 1987. Esta versión sería reforzada por la confesión de la asesora de ambas tesis, Martha Rodríguez, quien señaló en una carta dirigida al director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Fernando Macedo Chagolla, que fue ella la que compartió el trabajo de la ministra con Báez y otros alumnos; de ser esta la verdad, la ministra sería entonces la víctima y no la victimaria.

Queda esperar que el Comité de Ética de la UNAM emita un dictamen que esté cobijado por el debido proceso al que toda persona tiene derecho; que le ofrezca a los universitarios, a la opinión pública y a México un análisis exhaustivo de las evidencias que existen y la documentación que reunió para comprobar de una vez por todas, quién es el culpable.

Por lo pronto, yo siento que mi título de la UNAM está devaluado, porque los de Derecho parece que tienen privilegios para sacar el requisito, y el rector de la UNAM no tiene elementos para nulificar un título que parece falso. Al final, parece que la gran afectada es la Universidad, que todos los días sigue perdiendo respeto, junto con el orgullo de sus alumnos que se sentían superiores ante otras instituciones educativas. Pero ya no.