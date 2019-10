Un grupo de importantes empresarios, guiados por Carlos Salazar , del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se reunió la semana pasada con influyentes miembros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador , encabezados por Alfonso Romo , el Jefe de la Oficina de la Presidencia, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera , y la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín . Hasta hace unas semanas, se esperaba que antes del 15 de diciembre al menos 10 empresas presentaran 10 proyectos de infraestructura cada una para arrancar con un plan de inversión en el primer trimestre de 2020. Lo que los funcionarios les pidieron la semana pasada fue que adelantaran todo, para presentar 50 grandes proyectos antes del 12 de noviembre, pues la situación de urgencia del sector es apremiante. En un comunicado, liberado horas después, esta fue la explicación oficial: “Con este conjunto de acciones el Gobierno de México busca impulsar, junto con la iniciativa privada, al sector de la construcción, uno de los principales motores de la economía que se encuentra correlacionado con alrededor de 60 ramas de la actividad económica a nivel nacional”.

El hombre más rico de México, Carlos Slim , mencionó mil 600 proyectos además de la base aérea de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Oportunidades de inversión que supuestamente se abren después de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que encabezaba Federico Patiño, como director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Lo que desea el gobierno de López Obrador antes del 12 de noviembre es presentar al menos 50 grandes proyectos que reactiven la economía. La gran incógnita de los empresarios es de dónde vendrá el dinero, pues ellos no desean poner todo de su bolsa, y menos en estos momentos en los que están ciertos de que el gobierno no ha soltado dinero para pagar deudas que se arrastran desde que arrancó el nuevo gobierno. El caso de Pemex, citan todo el tiempo, es el ejemplo de que no les da confianza invertir y saber que no les pagarán.

Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó la convocatoria para 571 licitaciones de obra pública de sus programas 2020, por un monto total de seis mil 215 millones de pesos. Las obras están relacionadas con conservación de tramos carreteros, así como la reconstrucción y conservación de puentes. Este martes, además, adelantan que realizarán 302 invitaciones, que equivalen a dos mil 552 millones de pesos, que tienen que ver también con la conservación de tramos.

En total, dice el gobierno, serán 873 procedimientos de licitación que representan ocho mil 767 millones de pesos. Lo que no le queda claro a los empresarios antes de hacer el anuncio de sus propuestas, es quién les pagará por el trabajo que realicen en todo el país. Tienen miedo, algunos de que no les paguen, otros de que sus negocios se vean afectados al negarse a participar.