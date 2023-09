El Espectador | Los nuevos libros de texto gratuito van

Los nuevos libros de texto gratuito van, así se llama la campaña publicitaria que contrató la Secretaría de Educación Pública (SEP) la semana pasada a través de Canal 22, Canal 11 y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Tratan de contagiar su lema, Por la escuela pública humanista, a través de los canales de comunicación oficiales y con una pauta acelerada por alrededor de un millón 700 mil pesos.

Jesús Alfonso Rubio González, quien firma como Director de Adquisiciones de la SEP, envió tres oficios la semana pasada, el primero dirigido a Miguel Ángel Hernández Suárez, apoderado legal de Televisión Metropolitana (Canal 22); otro a Adriana Belén Jiménez Islas, apoderada del IMER, y el tercero a Nancy Rivero Rosales, que hace lo mismo en el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional.

Documentos en poder de este reportero revelan contratos con tres de los medios oficiales más prominentes de México. Estos contratos, que se extienden hasta el 30 de octubre de 2023, muestran cifras significativas, lo que plantea la cuestión de si estos recursos se están gastando adecuadamente o si podrían haberse utilizado mejor en otras áreas de la educación.

El contrato con Canal 11, por ejemplo, revela un gasto de casi 700 mil pesos, con segmentos programados durante los programas "Diálogos en confianza" y el "Noticiero 14:00 Horas".

Canal 22, por otro lado, recibirá 550 mil pesos por 27 comerciales en la programación general.

En este oficio fechado el 14 de septiembre de 2023, se indica un contrato con IMER para difundir la campaña Los nuevos libros de texto gratuitos van en varias de sus estaciones. XHOF 105.7 FM "Reactor" tiene un total de 48 spots con un costo de 160 mil 525.44 pesos. KHIMER/ 94.5 FM XHCPDO "OPUS" contará con 47 spots, sumando un costo de 69 mil 676.56 pesos. XHIMR 107.9 FM "Horizonte" emitirá 47 spots por un total de 48 mil 250.20 pesos. XEB "La B Grande de México" 1220 AM ofrece 48 spots por un monto de 49 mil 610.88 pesos. XEDTL "Radio 710" 70 AM se compromete a 47 spots con un costo de 44 mil 106.68 pesos. XEOK "Radio Ciudadana" 660 AM tendrá 47 spots a un precio de 35 mil 765.12 pesos. XEOK "Tropicalisima" 1350 AM se suma con 47 spots por un monto de 39 mil 254.40 pesos. KHUAN/ 102.5 FM XHCPD "Fusión" es el último en la lista con 47 spots, costando 12 mil 376.04 pesos. Pagarán 499 mil 999 pesos por esta campaña.

Con estos datos, es evidente que la SEP está invirtiendo significativamente en la difusión de su mensaje a través del medio radial y televisoras que obedecen al gobierno en turno. Se espera que estos anuncios alcancen a una respetable audiencia dada la diversidad de estaciones y frecuencias involucradas.

Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Por qué se está gastando tanto en publicidad cuando hay escuelas que necesitan infraestructura, maestros que reclaman mejores salarios y estudiantes que requieren más y mejores recursos para el aprendizaje? La transparencia en la gestión de los fondos públicos es crucial, y mientras que promocionar la educación es sin duda valioso, muchos se preguntan si el monto gastado en esta campaña podría haber tenido un impacto más directo y tangible en las aulas.

A medida que la discusión avanza, una cosa es segura: la educación está en el centro de atención. Y hay una fuerte batalla entre los grupos de poder por conquistar la narrativa, desde los primeros años de formación.