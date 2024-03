El espectador / Martí Batres dice que sí tenemos agua en nuestras casas, derechairos

El pasado cuatro de marzo se publicó en CBS News, uno de los pilares del periodismo estadounidense que llega a millones de ciudadanos a través de distintas plataformas, que la Ciudad de México, hogar de casi 22 millones de personas, enfrenta una severa crisis hídrica que podría alcanzar un punto crítico denominado "día cero".

Según la Organización de la Cuenca del Valle de México, se teme que este momento, en el que el Sistema Cutzamala ya no podrá proveer agua suficiente a sus residentes, llegue el 26 de junio y dure hasta septiembre, dice la CBS. Esta situación ha llevado a que muchos habitantes ya experimenten días, e incluso semanas, sin agua corriente en sus hogares.

Mientras eso se informa a millones de estadounidenses en todas las plataformas de la CBS, y se informa en México a través de medios independientes del gobierno como El Sol de México, el actual jefe de Gobierno de la capital, Martí Batres, insiste en decir que no tenemos agua en el área metropolitana es mentira de los opositores, de los enemigos políticos de Andrés Manuel López Obrador, a quien ve más como su patrón, que a los ciudadanos que le dicen que el líquido hace falta en muchas colonias realmente.

“Está garantizado el servicio de agua potable para los habitantes de la Ciudad de México. No hay ninguna situación de emergencia, los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora, ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos”, dijo Batres en conferencia de prensa el pasado 20 de febrero, sin dejar de lado que lanzó una campaña en medios amigables a su gobierno que repetían en primera plana sus palabras. Agachados, los medios no fueron capaces de salir a las calles del área metropolitana para sustentar los dichos del político que seguramente sabe que miente, pero no le importa.

Recuerda CBS News que la escasez hídrica en la ciudad no solo es producto de la falta de lluvias, que ha disminuido el almacenamiento en las presas locales durante los últimos cuatro o cinco años, sino también de una gestión deficiente del agua. Esto incluye importantes fugas subterráneas, que según algunas estimaciones representan hasta el 40 por ciento del desperdicio de agua en la ciudad. Dicen que Rafael Bernardo Carmona Paredes, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la describió como una situación sin precedentes, exacerbada por altas temperaturas y una cobertura nubosa mínima, lo que eleva aún más la demanda de un recurso ya escaso.

CBS, a todas luces un medio que está en contra de Claudia Sheinbaum, dice que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos investigadores mantienen un optimismo cauteloso sobre la posibilidad de aumentar el suministro de agua y evitar el "día cero", la realidad actual y las proyecciones no son alentadoras. La mayoría del país ya experimenta algún grado de sequía, con áreas enfrentando niveles "extremos" y "excepcionales" de sequedad. Esto, sumado a un manejo inadecuado del agua, sugiere que la crisis podría ser más inminente de lo que algunos esperan.

Y bueno, allá en Estados Unidos sí confían en la CBS, en Europa también hay medios influyentes, como Politiken, que hablan de esta crisis como un futuro indeseable, a pesar de que en nuestro país estemos sufriendo la falta de agua ya y los medios tradicionales tengan miedo de decirlo, no vaya a ser que los políticos con los que quieren quedar bien se enojen.