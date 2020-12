Por primera vez en su historia la feria de tecnología más importante del mundo, el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, será totalmente digital. Cientos de miles de empresarios, desarrolladores, reporteros y magnates de la industria del entretenimiento no viajarán a la ciudad del vicio y los pecados en los primeros días de enero del 2021. Gary Shapiro, el presidente y CEO de la Consumer Technology Association (CTA), intenta que el ecosistema de negocios que consolida esta reunión global no sea destruído por la pandemia. Desde julio de este año han tratado de encontrar una fórmula para que siga vigente esta feria que inició en Nueva York en 1967 y que cada año se convierte en el epicentro de los desarrollos tecnológicos para consumir en el hogar. Y también en escenario de lo que futuro prepara para las próximas generaciones.

Jean Foster, vicepresidente de marketing y comunicaciones de la CTA, dijo ayer durante una conferencia de prensa que ofrecerán al menos 100 horas de programación y traducción simultánea a 16 idiomas. Será todo a distancia. “Vamos a llevar a los líderes de negocios y expertos de la industria directamente a tu hogar o tu negocio”, adelantó. Tal y como sucede cada año, dijo que se llevará a cabo el día de medios, ese espacio que se abre en el Mandalay Bay, para que los patrocinadores revelen los productos que lanzarán durante los siguientes meses. Es el día de las sorpresas y explicaciones. La VCR se presentó ahí, el Xbox, pantallas y muchos de los adelantos que hoy son esenciales para la vida diaria. Más de 20 empresas estarán presentando el 11 de enero del 2021 lo que han estado guardando en sus laboratorios en los días de Covid-19, solamente en el Press Day.

También abrirán un piso de exhibición virtual, en el que ofrecerán interactuar con cientos de empresas vía chat, organizar reuniones con las compañías y desarrolladores y conocer adelantos a través de demos y sesiones en vivo. Ahí, cientos de desarrolladores ponen todas sus palomitas en el horno esperando hacer el ruido necesario para convertirse en fenómeno de ventas o al menos en objeto de deseo de nichos específicos. El mundo observa.

“En los últimos cuatro meses la pandemia aceleró la innovación en las industrias”, dijo Karen Chupka, la vicepresidenta ejecutiva del CES. Uno de los puntos que destacó es que la tecnología 5G estará en el centro de la discusión y los principales jugadores estarán presentes en la feria. Aunque no eligieron a los chinos de Huawei, de Ren Zhengfei, para ofrecer la conferencia principal sobre el tema, siendo el principal jugador. El que abrirá la conversación con la sesión de apertura será Hans Vestberg, presidente y CEO de Verizon. Interesante que la presencia de China ya no es tan relevante como había sido en los últimos años, y no se ve que su suerte vaya a cambiar incluso con la llegada de Biden, no por el momento.

El CES totalmente digital será una gran experiencia, adelantó Bob Bejan, el encargado de Eventos Globales de Microsoft. Otra de las pistas, la firma de Redmond, Washington, parece que regresa con fuerza este año. Aunque lo único que pensamos muchos de los que cubrimos año con año esta feria desde que iba Bill Gates como plato fuerte, es que será algo poco emocionante, como un concierto de rock que consumimos por YouTube, en una máquina con Windows.