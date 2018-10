El Espectador | ¿Pemex oculta información de los empresarios huachicoleros?

En algún momento como secretario de Hacienda, José Antonio Meadereveló a un grupo de reporteros que la dependencia a su cargo realizaba trabajos de inteligencia muy sofisticados contra los huachicoleros , eran parte de un grupo de acción contra este delito que incluía reuniones semanales con la gente de Petróleos Mexicanos (Pemex), en ese entonces encabezada por José Antonio González Anaya , de la Procuraduría General de la República (PGR), en esos días de Raúl Cervantes Andrade , y la Profeco, con Rafael Ochoa Morales . En esas fechas, el pasado cercano, Meade nos hablaba de seguir el dinero de los hombres que estaban detrás de este delito. Realizaban operaciones en gasolineras sospechosas, nos confió, principalmente en Puebla.

Al más alto nivel de esas dependencias nos confirmaron lo dicho por Meade.

Por ejemplo, desde las entrañas de Pemex nos platicaron que querían pegarle a los que se estaban haciendo millonarios con el robo de combustible, no pegarle tanto a los que manejaban el tráiler con el combustible robado o los que vendían el litro en las carreteras. Querían seguir el rastro del dinero con las herramientas financieras a su alcance.

Comenzaron a realizar operativos, según nos confirmaron hasta en Profeco. Incluso, nos comentaron autoridades, algunos de los “empresarios” perseguidos comenzaron a cambiar sus huellas dactilares y rostros con cirugías.

Se sentían cercados, según las versiones. Pemex dice hoy que no tiene información sobre las gasolineras intervenidas, no conoce los domicilios, los empresarios, desconoce dónde fueron los golpes de las autoridades, esos golpes que presumían como una gran estrategia de inteligencia financiera para acabar con los huachicoleros .

El comisionado del INAI, Óscar Mauricio Guerra Ford , expuso la semana pasada que un particular requirió nombre y domicilio de las gasolineras en donde se detectó expendio de combustible robado, de 2007 a junio de 2018. Gasolina que no fue suministrada por Pemex. Saber la clave de la franquicia, fecha del caso detectado, cantidad y tipo de combustible, así como las acciones y sanciones que se tomaron. “La respuesta por parte de Petróleos Mexicanos fue que turnó la solicitud a su Dirección Jurídica quien a través de la Unidad de Estadística Jurídica, Control de Procesos y Proyectos manifestó que no localizó información en los términos solicitados, por lo que la respuesta fue igual a cero, citando el criterio 1813 emitido por este Instituto, que cuando una información no se localiza se argumenta en ese criterio se señala que la búsqueda da un resultado de ceros, que no se encuentra”.

Huachicolerosuna más. Pemex cero. ¿Pemex oculta información de los “empresarios” detectados?

