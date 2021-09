Lo principal es evitar la destrucción de las instituciones, dice Rubén Moreira, próximo coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, al arrancar la segunda mitad del sexenio.

“Reencauzar el país”, adelanta. “Claro, todos los partidos tenemos además una agenda individual, propia, producto del trabajo de nuestros diputados, de nuestra tradición histórica, que queremos también poner sobre la mesa. Tenemos una muy fructífera coalición con Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática que mantendremos en los puntos torales y en los que actuaremos en conjunto”.

Luis Ángel Espinosa Cházaro, el próximo coordinador del PRD en San Lázaro, dice que a él le parece muy lógico en una democracia del siglo XXI competir dentro del marco democrático y dejar de lado por el momento las diferencias. “Lo que está enfrente es mucho más peligroso, es un retroceso democrático, es un retroceso que puede convertirse incluso en autoritario. No es extraña la alianza, en otros países más avanzados democráticamente esto sucede. Lo que nos une es defender la democracia que hemos construido. Esta alianza es muy sólida de cara a la LXV legislatura (que inicia hoy, 1 de septiembre del 2021, y termina el 31 de agosto del 2024)”.

Desde el año pasado se comenzó a construir la alianza electoral, recuerda Moreira, y tuvo buenos resultados. Por ejemplo, Morena no tiene mayoría simple y para tenerla necesita recurrir a otros partidos aliados. Y mucho menos tiene la mayoría de las dos terceras partes. “De allá para acá, desde cuando comenzamos nuestra coalición --recuerda el priista—, pues se aumentaron los momentos de trabajo entre las tres fuerzas. Concluida la elección iniciamos otro proceso, que es el proceso de coalición legislativa, guardando nuestras particularidades, pero centrados en el tema de una propuesta conjunta. Convencidos de que, si no hacemos este frente, pues el partido oficial va a dinamitar las instituciones”.

Reconocen que en el pasado han tenido diferencias entre ellos. Pero nunca pusieron en la mesa la destrucción de la democracia mexicana. “Nunca pusimos en la mesa la destrucción de la concordia nacional”, señala Moreira.

Pone dos ejemplos que les preocupan: los ataques al Instituto Nacional Electoral (INE) y el involucramiento del narcotráfico en los procesos electorales.

Si no hacen algo, considera, un día las elecciones nacionales las puede controlar el narco.

¿El PRI se sumará a Morena en algunas votaciones?

“Esa es una pregunta con mucha jiribilla”, dice Moreira, “Si yo te digo que no, y ellos proponen algo bueno, usted me diría por qué si es algo bueno no lo aprobó. Si te digo que sí, me vas a decir a ocho columnas mañana que el PRI está con Morena. Yo lo que le puedo decir es que nunca he votado en contra de la declaración de principios de mi partido, eso es lo que yo le puedo decir. En el mismo sentido, le digo, que no hay iniciativas ahora mismo, del Presidente de la República. Y que en un parlamento se parla, entonces esperaríamos la iniciativa y luego discutimos. Lo que sí es irreductible es que nosotros no vamos a destruir las instituciones”.

Luis Espinosa Cházaro dice que el PRD y Morena tienen visiones distintas de la izquierda y que ellos votarán a favor de México. Aclara, no hay dictámenes, y eso de legislar desde Palacio Nacional con propuestas que ni siquiera vienen acompañadas de dictámenes le parece una falta de respeto al Legislativo. Lo que no puede ser, adelanta, es lo que ocurrió en la Legislatura que termina, debe defenderse la división de poderes. Y aseguran, la defenderán.