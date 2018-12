El espectador | SEP debe revelar abusos sexuales

La Secretaría de Educación Pública (SEP), que hoy encabeza Esteban Moctezuma Barragán, debe hacer pública la lista de denuncias o quejas por abuso sexual en sus escuelas de la Ciudad de México, desde preescolar, hasta secundaria, de 2012 a 2018.

En la sesión del pasado 5 de diciembre, los encargados de la transparencia en este país ordenaron a la SEP informar qué tipo de agresión sexual fue reportada, y el tipo de institución, sea kínder, jardín de niños, primaria o secundaria. Este es un tema que heredó a Esteban Moctezuma su antecesor, Otto Granados Roldán, pues la solicitud de información fue hecha desde el 15 de agosto pasado, y no se resolvió.

Debe informarse el municipio donde se encuentra la escuela, la dirección de la institución, el nombre clave del centro involucrado en el reporte o denuncia, y año en que se levantó el reporte. Además, deben especificar el sexo y edad de la persona afectada, así como cargo en la escuela, alumno o alumna, maestro o maestra, intendencia. Si el caso se desechó o fue a manos de la justicia.

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), expuso que la SEP dijo que hablar de hostigamiento sexual, abuso, estupro o violación, corresponde a las autoridades ministeriales. No a ellos. Asimismo, dijo que después de realizar una búsqueda minuciosa de la información, descubrieron que no conocen nada. Que la información requerida no existe.

“Pues el recurso de revisión fue inevitable”, dijo Francisco Javier Acuña Llamas. “La peticionaria impugnó la entrega de información como incompleta y específicamente que la información no contaba con el nivel del detalle requerido. Nosotros, como todos los casos cuando algo pasa y con la independencia de lo grave que es el asunto, de que se trata de información que se solicita, pues hicimos un llamado al sujeto obligado, la Secretaría de Educación Pública, para preguntar por qué hiciste eso, por qué respondiste en esos términos, por qué negaste tal información, por qué clasificaste”.

El Comisionado Presidente dijo que en este caso, la Secretaría de Educación Pública reiteró que no contaba con la información en el estado de desagregación solicitado, por lo que resultaba evidente la imposibilidad de proporcionarla en los términos que se los pidieron. Pero no les aceptaron la respuesta.

“Así es que nosotros, si mis compañeros me acompañan, exigiríamos al sujeto obligado realizar una búsqueda de la información en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podría faltar la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia y que entregue a la recurrente el número de denuncias por abuso sexual desagregado, bajo los rubros de información consistentes en nivel educativo, escuela, entidad federativa, víctima, probable, víctima probable, perdón, y fecha. O sea, se dice: víctima probable, no se da el nombre jamás de esta ni tampoco del agresor, solamente en estadística se dice: víctimas probables del abuso o de cualquier tipo de delito sexual, pues son tantos niños, tantos adultos en tales lugares”.

