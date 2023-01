El Espectador | Sony, qué flojera

Hiroshi Takahashi





Una de las conferencias más esperadas cada año durante la feria de tecnología de Las Vegas, el Consumer Electronics Show, es la de Sony, y es esperada principalmente porque es un termómetro del desarrollo tecnológico japonés, frente al que horas antes lanzan coreanos y chinos, y a veces algunos europeos y estadounidenses. En esta ocasión, la conferencia de prensa estuvo a cargo de Kenichiro Yoshida, presidente y CEO de Sony. Los asistentes a ese espacio tradicional que ocupan cada año en Las Vegas Convention Center esperábamos un regreso triunfal de la empresa a la competencia por más consumidores. Horas antes, la coreana LG había celebrado nuevas tecnologías en monitores, en electrodomésticos e incluso presentó una pantalla que solamente utiliza el cable de luz para funcionar a su máxima capacidad, es decir, no necesita cables para correr video ni audio de alta calidad, y eso sirve para ahorrar problemas a los que están obsesionados con tapar los cables en la pared de su sala de tv u oficina. Es un desarrollo que lograron completar muy bien a través de sus sistemas de audio, cuya mayoría son inalámbricos y cuentan con una gran calidad, a pesar de no usar cables. Un desarrollo que suena sencillo, pero que implica un nuevo estándar en la industria.





Kenichiro Yoshida dijo que el tema en el que trabajan se centra en Moving People Foward, algo así como Mover a la Gente Hacia Adelante, después de unos años tumultuosos. Tiempos inciertos, recordó, también generan el deseo de experimentar alegría, sorpresa y placer. Y comenzó a hablar de los intentos de la empresa por estar cada día más cerca de la gente, de llenar el mundo de emociones. A través de sus desarrollos, comenzó a explicar, colaboran con grandes creadores para hacer realidad sus ideas, visiones e historias para mover a la gente. Y habló de sus cámaras, utilizadas en películas como Top Gun: Maverick y en videojuegos. Habló de cómo están determinados en seguir desarrollando su negocio de videojuegos, moviendo historias de PlayStation a la gran pantalla. Pronto, recordó, estará The Last of Us en HBO, mientras trabajan proyectos con Twisted Metal y God of War. Además, uno de sus más exitosos títulos es Gran Turismo, hoy en su séptima generación, y la película estará en los cines en agosto de este año.





Yoshida habló y habló de proyectos de contenido y agradeció mucho por el cariño que le tienen los fans al PlayStation. Y de pronto, presentó un auto eléctrico, el AFEELA. Yasuhide Mizuno, CEO de Sony Honda Mobility, dijo que comenzarán a tomar pedidos por el auto en 2025 y comenzarán a entregarlos en 2026. Explicaron que con esta alianza, Sony-Honda, están experimentando no solamente en movilidad, sino en todas las tecnologías que puede tener un vehículo conectado con la nube, lleno de sensores y cámaras e inteligencia artificial. Al final, la sensación de los presentes en la conferencia fue de insatisfacción, pues nos recuerda los movimientos de Sir Howard Stringer (CEO de Sony de 2005 a 2012), cuando la japonesa se convirtió en una empresa de películas y espectáculos, más que en generadora de innovaciones. Nos fuimos en esta ocasión, otra vez, sin ninguna tecnología de Sony que nos hiciera emocionarnos como simples consumidores corrientes y comúnes de tecnología.