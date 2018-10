El espectador | Tabasco es el reino de las complicidades

Adán Augusto López Hernández, el gobernador electo de Tabasco, salió la semana pasada a aclarar que la nueva refinería en el municipio de Paraíso no se entregará a una empresa por medio de adjudicación directa, asegura que se hará por medio de una licitación internacional en la que no participarán más de cinco empresas. Como reveló El Heraldo de Tabasco, la ley de Obras Públicas y Adquisiciones se reformó aceleradamente y casi en silencio, para hacer que los contratos se puedan entregar sin licitaciones públicas de por medio, es decir, por adjudicación directa.

En ese sentido,Adán Augusto dijo que la construcción de la nueva refinería, prometida por el presidente electoAndrés Manuel López Obrador, sí se hará a través de una licitación. Agregó que con las asignaciones directas el proceso de elección de una empresa se reduciría por lo menos un mes y que esto no es para que los funcionarios se enriquezcan inexplicablemente como regularmente sucede en este país.

“Ésa ley no está diseñada ni para que el gobernador ni para que los funcionarios ni los presidentes municipales hagan negocio al amparo del presupuesto público, esa no es nuestra intención, tampoco somos ingenuos, y sabemos que en Tabasco hoy es el reino de las complicidades, sabemos cuándo una licitación ya va dirigida, y sabemos también cuál funcionario es el 10 y el 15 por ciento, pero eso se va a terminar”, aseguró.

¿Y a nosotros quién nos asegura que no harán entrega de negocios del tamaño de una refinería a sus amigos o a quien les pague más por debajo del agua?

ES UN PRIMOR

Hablando de Tabasco, al emitirse la Licitación Pública Nacional No 56270118-001-18, no se vislumbran otros ganadores más que Formas Inteligentes y Cangnan Riwong Craft Logo Co Limited, deArmando González.

Da pena ver todas las trabas que se añadieron al proceso para expedir licencias de conducir y tarjetas de circulación, ya que aunque le parezca increíble fueron solicitadas marcas específicas tanto de impresoras como de sus consumibles, a pesar de que se precisó que podrían obtenerse mejor calidad y precios si se quitaba este candado.

Sumado a la entrega de cientos de piezas de mica holográfica en tiempo récord, aun cuando la fabricación requiere al menos de cuatro semanas, ya que fueron requeridas características de alta seguridad que involucran el uso de escudos y demás especificaciones que, dicen los que saben, sólo son factibles si ya se contara con los bienes para la producción. Y mientras en el sector luchan por ser escuchados tras la negativa del gobierno deArturo Núñez Jiménez para modificar las bases, las empresas, que se sospecha fueron previamente elegidas, sólo esperan que se dé a conocer el fallo y recibir sus millones de pesos de fácil ganancia