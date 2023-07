El Espectador | Temen que espionaje del gobierno de EU se intensifique

El espionaje del gobierno de Estados Unidos a México a través de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), como fue revelado por el ex contratista de la NSA, Edward Snowden, ha sido un tema de gran relevancia y ha generado un impacto significativo en las relaciones entre ambos países, pero no se ha informado a la población nada al respecto.

Llama la atención este asunto en un momento en donde funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador mencionan en corto que sospechan que Estados Unidos está filtrando información sensible a la prensa mexicana y estadounidense para restarles fuerza y credibilidad. Se preguntan cuáles son las intenciones de los estadounidenses y cómo les puede afectar en la gobernabilidad del país.

Recordemos que Edward Snowden filtró una gran cantidad de documentos clasificados que evidenciaban las prácticas de vigilancia masiva llevadas a cabo por la NSA, incluyendo su alcance en México. Estos documentos revelaron que la NSA había estado involucrada en la interceptación de comunicaciones telefónicas y electrónicas en México, así como en el acceso a redes de telecomunicaciones mexicanas.

Las revelaciones de Snowden han generado indignación y preocupación en México, ya que plantean serias interrogantes sobre la privacidad de los ciudadanos mexicanos, la seguridad nacional y la integridad de las instituciones del país. Además, han aumentado las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, y han llevado al gobierno mexicano a exigir explicaciones y garantías de que se respetará la soberanía y la privacidad de sus ciudadanos. Pero nada ha salido a la luz, al menos en este país. Todo lo que se discutió en su momento simplemente se apagó de la noche a la mañana.

Muchos hablan de Pegasus y Galileo, lo cierto es que hace casi una década MYSTIC demostró capacidades que anteriormente se consideraban como habilidades tecnológicas propias de la ciencia ficción. Este programa, desde hace muchos años, tiene la capacidad de interceptar y monitorear metadatos de las comunicaciones telefónicas en países específicos. Además, MYSTIC también se complementa con el programa SOMALGET, que se enfoca en la recolección completa de contenido. Esto implica que la totalidad de la red telefónica de los países seleccionados es vigilada y los datos se almacenan en una base de datos indexada y accesible.

Para los países objetivos del programa SOMALGET, se lleva a cabo un programa de vigilancia auditiva de captura completa, en el cual los datos de voz original no solo son capturados, sino que también se analizan (análisis de contenido, una de sus ventajas). Entre los países impactados por MYSTIC, se mencionaron las Bahamas, México, Filipinas, Kenia y un país misterioso, conocido como "país X". WikiLeaks identificó posteriormente a este último como Afganistán, lo cual fue confirmado a través de una revisión independiente de los archivos de Snowden.

La vigilancia telefónica de cobertura total de países enteros plantea serios cuestionamientos legales y éticos. Durante el periodo de guerra, no garantiza necesariamente la victoria y, durante tiempos de paz, resulta claramente inconstitucional y, dependiendo de la jurisdicción, ilegal, como explica Jacob R. Appelbaum en Communication in a world of pervasive surveillance. Y que quede claro, funcionarios del gobierno de López Obrador sospechan que Estados Unidos sigue utilizando sus sofisticadas herramientas para afectar cuando así lo requieren, al gobierno vecino del sur.