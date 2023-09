RIAD. En estos días de septiembre la fina arena que cae por todos lados impide que brillen libremente los Ferraris o los Porsche, apagan el relumbrón de las decenas de camionetas Tahoe negras que lucen mate o como si las hubieran arrastrado por el árido suelo desde el cofre hasta la cola, y hacen discretas a las Land Rover que parecen salidas de un comercial de esos que ponen a prueba su poder en terrenos de piedras y pendientes y peligros naturales. Incluso lucen gastados los Rolls-Royce recién comprados que pasean en el lugar que, los piensan en desierto, asumirían que está lleno de camellos. No vemos esos animales por esta ciudad capital de Arabia Saudita llamada Riad, también conocida como la ciudad del dinero, con sus siete millones 300 mil habitantes. En su lugar, autos y camionetas de último modelo, dejando a su paso grúas y maquinaria pesada que a lo largo de casi todos los caminos principales, se mueven como animales gigantes sobre arena, limpiando restos de viejas viviendas, cavando huecos o sosteniendo pesados materiales que como un diseño de Lego van tomando forma de edificios de atractivas dimensiones tapizados con espejos y mucho cristal brillante que semejan joyas de un tamaño tal que desde el espacio pueden verse seguramente como un diamante tirado en una cancha de futbol llanero que es pisoteado un domingo cualquiera.

Las calles resaltan por su limpieza, a pesar de la arena. No hay mascotas, como perros, deambulando por doquier. Hay gatos, pero son salvajes, y sirven para controlar la fauna nociva. Las mujeres visten muy tapadas, de pies a cabeza, y esquivan las miradas de los hombres, extranjeros principalmente y pocos, que observan curiosos. Los caballeros también se tapan totalmente, pero miran más. Está prohibido el comportamiento indecoroso, incluidos actos de índole sexual en público. Música durante tiempos de oración. Tirar basura y escupir en zonas no designadas. Ocupar asientos de ancianos y discapacitados. Vestimenta impropia en lugares públicos. Usar ropa interior o pijamas en público. Ropa con lenguaje profano y obsceno. Ropa que incite discriminación o racismo. Símbolos racistas en transporte público. Actos que dañen o asusten en público. Saltarse filas. Tomar fotos o videos sin permiso. Beber alcohol. No hay whisky, ni cerveza, ni vino…

“El turismo abre mentes”, dice Arnold Donald, Presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Está de visita en esta capital, en el hotel Four Seasons, junto con cientos de representantes de la industria de todas partes, para sorpresa de muchos, incluído Haim Katz, el Ministro de Turismo de Israel, el oficial de mayor rango de esa nación que ha visitado este país públicamente. El festejo del Día Mundial del Turismo es el escenario en donde la Organización Mundial del Turismo pone énfasis en los viajes y las inversiones verdes. Pero también destacan que esta actividad es un puente hacia la paz. “Celebramos nuestras diferencias”, explica Arnold Donald. Exploramos el mundo y nos acercamos a la gente. A lo diferente.