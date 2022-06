El Espectador | Wes Edens ya opera en México

Hace unas semanas estuvo en el Aeropuerto Internacional de Toluca el G650 del dueño de los Milwaukee Bucks, Marc Lasry, quien dirige un fondo llamado Avenue Capital que se especializa en distressed debt. Pero en el Gulfstream venía Wesley Edens, copropietario del equipo de la NBA, con una promesa de inversión de tres mil millones de dólares para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Wesley Edens es uno de los 16 empresarios estadounidenses con los que se reunió el mandatario mexicano, tanto para tratar asuntos de energía eléctrica como de gas y petróleo. “Para ordenar todo el desbarajuste que se heredó”.

El 3 de junio del 2022, durante la conferencia mañanera, López Obrador reveló que Edens con su empresa New Fortress Energy llevará gas a Baja California Sur, en este caso en barco, para solucionar el problema de los apagones.

“Si quieres hacer una gran fortuna, resuelve un gran problema”, dijo Wes durante una entrevista hace algún tiempo, de acuerdo con Bloomberg.

“Acabo de reunirme con uno de los consejeros, dueños, de una de las empresas que distribuyen gas, una empresa estadounidense y tenemos ya un contrato con ellos para que no falte el gas en Baja California Sur, es en La Paz, y que no le falte el suministro de gas a las plantas de La Paz que dan el servicio de energía en Los Cabos y en toda esa región”, dijo el Presidente de México. “Incluso, el dueño vino y es también dueño de un equipo de basquetbol. Si fuese dueño de un equipo de béisbol, me acordaría yo perfectamente, pero es dueño de un equipo de basquetbol en Estados Unidos”.

Wes Edens arrancó su carrera con su título de finanzas de la Oregon State University en un pequeño banco en San Francisco. Un amigo le sugirió probar suerte en Wall Street y así llegó a Lehman Brohers en 1987 y de ahí saltó a BlackRock, para luego fundar Fortress Investments, en 1998. Fue en 2006 que Nomura Holdings compró 15 por ciento de la empresa por 888 millones de dólares y él se convirtió en billionaire. “Incluso, a ver si nos puede mandar la foto que nos tomamos. No publicamos las fotos, pero con todos nos fotografiamos. Vinieron los gerentes, los CEOs mundiales, así les llaman, CEO. Él tiene inversiones en todo el mundo, es de las empresas del sector eléctrico muy importante. Entonces, tienen tres proyectos, por eso él mismo habló de que son alrededor de tres mil millones de inversión. Porque es el gas para Baja California, para La Paz, eso ya está contratado, una planta de licuefacción en Altamira y otra planta o, mejor dicho, es una inversión para terminar una obra que se llama Lakach”, recordó López Obrador.

De acuerdo con la revista Forbes, Wes tiene 60 años y una fortuna de cuatro mil 100 millones de dólares. Además de tener a los Milwaukee Bucks, junto con Marc Lasry, también es copropietario del equipo Aston Villa, de la Premier League, junto con el multimillonario Nassef Sawiris. Y de acuerdo con ESPN, tiene intenciones de comprar un equipo de soccer en Estados Unidos, en la MLS, que probablemente se llamaría Las Vegas Villains.

Wes Edens ya opera en México y ve en los problemas su mejor apuesta.