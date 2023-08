El Espectador | Ya no le dio risa al Presidente

La desgarradora tragedia que ha envuelto a Lagos de Moreno, Jalisco, se erige como un testimonio brutal de la estrategia de seguridad que, a medida que el sexenio de la autoproclamada Cuarta Transformación se acerca a su fin, se perfila cada vez más como un rotundo fracaso.

“Bueno, antes de iniciar, quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una burda manipulación. Ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada. Tan es así, que por eso conté ese chiste”, arrancó así el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su mañanera del jueves 17 de agosto del 2023. “Y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los Altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo, yo no. No somos iguales, yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho, por eso quería iniciar esta conferencia, de esa forma”.

Desde las instancias estatales, y en concreto desde la voz del coordinador general estratégico de Seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, se sostiene que la desaparición de estos jóvenes es un asunto de competencia Federal, debido a la participación de la delincuencia organizada. Y para ser precisos, esta plaga criminal ha extendido sus tentáculos hasta 114 de los 125 municipios en esta entidad. En otras palabras, los grupos delictivos campean con inquietante soltura en más del 90 por ciento del territorio bajo la administración de Enrique Alfaro.

Es en Jalisco, sin rodeos, donde la lista de los estados con las peores cifras de desapariciones de jóvenes alcanza su pináculo. Y lo que es aún más espeluznante, la gran mayoría de estas víctimas, como lo afirman los expertos en seguridad, son presas de la maquinaria de la delincuencia organizada. Las sombrías cifras en poder de las autoridades revelan que en esta entidad operan en simultáneo cinco organizaciones delictivas, aunque es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el que domina de manera aplastante. En el mismo municipio bajo escrutinio, dirigido por el emecista Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, convergen el CJNG y Los Guerreros, que día tras día acechan a los alrededor de 172 mil habitantes de esta localidad considerada "Pueblo Mágico" por la Secretaría de Turismo desde 2012.

La peligrosidad palpable en Lagos de Moreno se origina en su posición como una arteria vital para el trasiego de drogas con destino a la frontera norte del país. Todo esto sin olvidar su cercanía con Guanajuato, donde los grupos del crimen luchan encarnizadamente por controlar el saqueo de combustible, conocido como huachicoleo, una problemática que supuestamente sería erradicada durante este sexenio. Las cifras hablan por sí mismas. Según el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco, ese municipio en particular alberga actualmente entre 500 y mil personas desaparecidas o sin rastro. En un espantoso matiz de rojo intenso, según el propio gráfico del Sisovid, este lugar está clasificado en la categoría de 132 o más mujeres desaparecidas. En cuanto a los hombres, el matiz es de un azul intenso, con cifras que oscilan entre 318 y mil 111 desaparecidos. Todo esto, inmerso en una desoladora suma total que supera las 14 mil personas desaparecidas en toda la entidad.

“¿Ustedes creen que, si yo escucho que me están preguntando sobre eso, no contesto? Pero ¿qué cosa?, ¿qué escuché? Nada, nada, por eso me acordé de ese chiste, que era puro grito y no escucho, y entonces lo interpretan como que no quise yo responder, pero que además, me burlé. Son unos perversos, malos de Malolandia. Pero no pasarán, no pasarán”, dijo López Obrador ayer.