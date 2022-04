El espejo de los premios Oscar

Por Boris Berenzon

Telarañas digitales





En el fondo seguimos siendo los mismos. Décadas de movimientos sociales han pasado, el esplendor de la web 2.0 llegó con su promesa de utópica democracia, un centenar de promesas son hechas al vacío en nombre de la igualdad y la inclusión, pero la sociedad occidental, de corazón, sigue esencialmente inmutable.

Los que hace unos días se vivió en los premios Oscar fue una muestra más de cómo muchos de los avances sociales de los que nos jactamos no han sucedido a nivel medular. Dicho de otro modo, dio cuenta de lo inofensivo que es el activismo que con tanta alegría desplegamos en las redes sociales, porque en lo real, en lo privado, y en lo público, en lo físico, somos la misma barbarie.

Pero no hay que confundirse, porque las acciones dignas de reflexión no son sólo las realizadas por el actor Will Smith. Mucho hay que decir del comediante Chris Rock y de quienes se han subido a este tren —desde sus respectivas plataformas— para presumirse moralmente superiores a las dos estrellas.

Aquí todo es, si no criticable, por lo menos sí digno de reflexión: el actor que cree que la comedia significa burlarse de las características físicas de los otros, de las otras; el otro actor que no sabe usar la palabra para probar un punto; y los cientos que sacan partido del evento para quedar mejor ante sus lectores, audiencias y congéneres.

La verdad es que el hecho habla mucho más de todos nosotros de lo que nos gustaría admitir. No es un evento aislado; es el reflejo de la sociedad de hoy. Una sociedad que cancela a las personas por sus ideas y expresiones, una sociedad que lincha digitalmente a quienes considera moralmente corruptos, que asegura estar siempre del lado de la paz, de los movimientos sociales, de la igualdad, pero que no lleva sus ideales a la práctica en lo más cercano.

Todo se queda, literalmente, en la pantalla. Lo importante es mostrar, aparentar, que somos buenas personas, pero a nadie le importa serlo de verdad. Aparentamos ser ciudadanos, aparentamos ser activistas, aparentamos luchar por la justicia, nos aparentamos aliados de un sinnúmero de causas, pero ¿cómo han impactado esas apariencias nuestro actuar individual? Me atrevo a decir que poco, aunque, por supuesto, habrá sus honrosas excepciones. Que se contarán por cientos, o incluso por miles, pero que no son numéricamente iguales a la gran masa que se presume despierta, iluminada.

Por supuesto que este reconocimiento no significa que, como colectividad, seamos incapaces de cambio; significa solo que el cambio que estamos propugnando es de dientes para afuera. En este suceso, no se trata solo de criticar y seguir mostrándonos maravillosamente progresistas en nuestras redes. Es tiempo de intentar aplicar por lo menos algo de eso que arrojamos a la web 2.0 en nuestras propias vidas. Y, por favor, que ese algo que elijamos no sean precisamente los linchamientos digitales.