El estéril presupuesto de López Obrador

Por Luis Chazaro

Como podría sorprendernos que por tercer año consecutivo el ejecutivo indique a sus ¨subordinados¨ en San Lázaro que hacer o no y como supuestamente legislar, con la característica soberbia que se ha vuelto un distintivo en esa supuesta coalición de cuarta, de la cual, las y los diputados integrantes se jactan al decir que al presupuesto no se le moverá ni una coma, al puro estilo de un estadio pidiendo la ovación al decir que ninguna reserva de la oposición pasará, resulta impresionante que antes siquiera de escuchar lo que los demás partidos proponen en beneficio de las y los mexicanos, ellos de manera autoritaria y poco democrática deciden cerrar la oportunidad de tener un presupuesto constructivo, productivo, vaya, uno que si este realmente pensado, en donde no haya programas que no corresponden a los anexos en los que están planteados.

En este presupuesto solo encontramos despilfarro y un impresionante encaje con el pueblo de México, porque a modo y por capricho de un individuo que pareciera no tener noción básica de cómo administrar los recursos de un país, decide asignar 236 mil 131 millones de pesos a sus obras prioritarias, mismas que son poco productivas, dos bocas sirve para almacenar agua y vaya que cantidad de agua, el AIFA tiene mas camiones que aviones y aun así pretenden asignarle poco más de 900 millones y del tren maya para que hablamos ya que pese a los resultados negativos en los estudios de viabilidad en sus rutas, el presidente sigue empeñado en cumplir su capricho y gastar a manos llenas en algo que no será productivo y sí altamente contaminante y peligroso para los recursos y áreas naturales de nuestro país.

Pensar que la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es una prioridad para este gobierno sería sólo una ilusión, ya que de los 87 programas contemplados en el anexo 13, únicamente 11 podrían ser considerados para este fin, el otro 87% solo encuentra un hueco para justificarse en este anexo, para igualdad sustantiva no hay recursos pero que tal hay para subsidios a la gasolina e inyecciones líquidas a CFE a donde destinan la módica cantidad de 1 billon 136 mil millones de pesos, es claro que este gobierno tiene prioridades muy distintas a las que demanda la realidad nacional.

El monto asignado a los programas sociales, pese a tener un incremento de más del 35%, nunca será suficiente porque sus programas no funcionan, no tienen métricas de rendimiento ni funcionamiento, no hay padrones claros de las y los beneficiados, de lo que sí hay claridad es de los más de 4 millones de nuevos pobres de esta administración, me pregunto, ¿Primero los pobres?

Este sexenio pasará a la historia como el más imprudente, irresponsable, opaco y corrupto, como el gobierno en donde desampararon a miles de madres e hijos que encontraban un refugio en las estancias infantiles y que arbitrariamente este gobierno desapareció, pasarán a la historia como el gobierno en donde personas morían esperando su quimioterapia pero para el presidente esa no era prioridad, pasarán a la historia, es correcto, pero como el peor gobierno que nuestro país lamentablemente haya tenido.

En el PRD tenemos una propuesta que realmente beneficia a las y los mexicanos, siendo conscientes de que la tortilla está presente en nuestra comida diaria ya que es base de nuestra alimentación y que con la inflación actual resulta imposible costear su precio, se plantea un mecanismo de subsidio para que el kilo de tortilla cueste $10 pesos, esta propuesta, que si es necesaria para el pueblo de México y que por supuesto es viable económicamente costaría 30 mil millones de pesos, para que quede claro si al presidente realmente le importaran los pobres destinaría a este proyecto menos de una cuarta parte de lo que este año pretenden destinar al contaminante tren maya, repito, las prioridades en palacio nacional son evidentes.