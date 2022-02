El etiquetado frontal de advertencia: un aliado para combatir los altos índices de obesidad en México

Laurence Mercier (Cibnor) y Ornella Malagrino (Médica Fidepaz)





Desde el 1 de octubre de 2020, todos los alimentos y bebidas no alcohólicas que se venden preenvasados en México deben incluir sellos octagonales de color negro en la parte frontal de su empaque si contienen un exceso en calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Cabe destacar que esto no aplica para los productos compuestos por un sólo ingrediente como el aceite, la sal y el azúcar, a menos de que hayan sido modificados. Adicionalmente, los productos que contienen edulcorantes no calóricos (cualquier sustituto de azúcar) o cafeína tienen que ser señalados con una leyenda precautoria debido a que su consumo no está recomendado en niñas y niños. Cuando el envase de un alimento es pequeño, se usa un solo octágono negro con un número que indique la cantidad de sellos en el producto.

Se muestran enseguida los sellos octagonales y leyendas precautorias que aparecen en los empaques de algunos productos que solíamos comprar y que, en ocasiones, nos sorprenden por la percepción saludable errónea que teníamos de ellos.

Símbolos de advertencia presentes en los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas

Al respecto, desde el 1 de abril de 2021 el nuevo sistema de etiquetado frontal ya no permite declaraciones del tipo “saludable”, “nutritivo”, “óptimo para un buen desarrollo” en los empaques que tienen algún sello octagonal o alguna leyenda precautoria. Un producto tampoco puede ser avalado por una asociación médica u organización si incluye algún símbolo de advertencia. De igual manera, los personajes infantiles, las mascotas y celebridades que representan elementos persuasivos de compra en niñas y niños son prohibidos en los empaques de productos con sello o leyenda precautoria. Desde la fecha mencionada, la declaración nutrimental es también presentada considerando una porción de 100 g o 100 ml del producto, lo que permite comparar más fácilmente dos productos de una misma categoría, y todos los azucares añadidos tienen que ser especificados en la lista de ingredientes dentro de un paréntesis.

Ante los altos índices de obesidad que se registran en el país, este etiquetado nos permite identificar de forma simple y rápida los productos que tienen un alto contenido calórico, de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Adicionalmente, nos ayuda a comparar productos de una misma categoría, elegir las alternativas que más nos convienen y tomar decisiones más saludables. El nuevo sistema de etiquetado incentivó también a la industria agroalimentaria a reformular productos para que los empaques no presenten demasiados símbolos de advertencia y, para ello, se tuvo que reducir la cantidad de nutrimentos críticos dañinos en las formulaciones.

Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) realizaron un estudio para conocer el impacto que el nuevo sistema de etiquetado frontal puede tener sobre la prevalencia de la obesidad en la población adulta mexicana. Utilizando un modelo matemático y basándose en varios estudios, estimaron que en un periodo de cinco años tras la implementación del nuevo etiquetado la tasa de obesidad puede reducirse en un 15%, lo que significa 1.3 millones de casos de obesidad menos y un ahorro de 1.8 mil millones de dólares norteamericanos en gastos asociados con esta enfermedad.

El etiquetado frontal de advertencia es una herramienta muy útil que representa un avance significativo en la garantía de nuestro derecho a la información y a la salud.

La implementación de otras medidas (prohibición completa de publicidad para productos con algún símbolo de advertencia, el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas, la promoción de la lactancia materna y regulación de la publicidad para la leche de fórmula, etcétera) es esencial para reforzar este primer paso y reducir los altos índices de obesidad en México. Cabe señalar que para el 1 de octubre de 2023 los límites de exceso de nutrimentos serán más estrictos, y a partir del 1 de octubre de 2025 se tomarán en consideración tanto los nutrimentos añadidos como los presentes de forma natural para la aplicación del etiquetado frontal de un producto.

Se recomiendan estos simples pasos a madres y padres de familia al adquirir alimentos o bebidas:

a) Siempre prefieran alimentos frescos, naturales y locales, mínimamente procesados o sin procesar

Por ejemplo, en lugar de comprar harina para “hot cakes” en caja, los pueden elaborar en casa utilizando avena integral y así controlar y disminuir la cantidad de grasa, sal y azúcares a la hora de prepararlos. Adicionalmente, mejorarían su valor nutrimental, ya que la avena aporta mayor cantidad de fibra, vitaminas y minerales que la harina refinada usada en los productos ultraprocesados.

b) En caso de elegir productos empaquetados, escojan productos sin sellos negros

Por ejemplo, en lugar de comprar una sopa de fideo instantánea que va a contener sellos, pueden adquirir los fideos y prepararlos en casa con caldo de pollo, puré de tomate natural y agregarles verduras y condimentos naturales. Así, disminuirán la cantidad de sodio, de grasa y también de aditivos, lo cual sin lugar a duda, será más saludable.

c) Elijan productos con menos cantidad de sellos y comparen entre productos de la misma categoría

Por ejemplo, entre dos yogures que estén comparando, va a ser mejor opción el que tenga menos sellos, el que en su declaración nutrimental contenga menor cantidad de nutrimentos críticos por cada 100 g y que, además, posea menos ingredientes en su formulación. Así que siempre recuerden revisar los sellos, las cantidades y la lista de ingredientes.

d) La frecuencia de sus consumos en alimentos ultraprocesados tipo frituras, pastelillos y refrescos va a afectar tu salud

Por ejemplo, en lugar de consumir cacahuates japoneses o frituras, que pueden tener varios sellos, pueden preferir cacahuates con cáscara que son excelentes para una reunión y no contienen ningún sello, y también botanear pepinos con chile piquín, limón y sal; los refrescos se pueden cambiar por agua natural o mineral con limón, en la cual pueden controlar la cantidad de azúcar que le agregan, así como sustituir los pastelillos ultraprocesados por algún postre sencillo casero o de su pastelería local.

e) Enseñen estos simples pasos a sus hijos cuando compren alimentos y bebidas para que se vuelva un automatismo en sus maneras de consumir y en caso de consumirlos que no sean de manera frecuente. Las claves son:

1. Sin sellos, ya que su presencia indica que tienen una gran concentración de calorías, grasas saturadas, azúcares, sodio, edulcorantes o cafeína.

2. Que en su formulación no se haya empleado gran cantidad de ingredientes (más de cinco).

3. Buscar los que no contengan colorantes, ni aditivos como glutamato monosódico, dióxido de titanio, etcétera.

Autoras

La doctora Laurence Mercier es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) y la licenciada Ornella Malagrino Maza es nutrióloga de Médica Fidepaz. Correos de contacto: lmercier04@cibnor.mx e infonutriologa@gmail.com , respectivamente.

