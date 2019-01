El EZLN y AMLO

Para cerrar el año 2018, el nuevo Gobierno Federal decretó la reducción a la mitad del IVA (del 16 % al 8 %) y una tercera parte del Impuesto Sobre la Renta (del 30 % al 20 %) en los municipios de la frontera norte para crear mayores incentivos a la inversión, porque pagarán menos impuestos. Un análisis al respecto, para no ignorar, fue publicado por Viridiana Ríos en el periódico Excélsior el 30 de diciembre. En resumen, refiere que las zonas libres no funcionan por sí solas, porque rara vez el nivel impositivo es la razón por la que las empresas no crecen.

Pero en México hay otras razones de la falta de crecimiento, por ejemplo, la violencia y la inseguridad, la falta de infraestructura y conectividad, y la carencia de regulaciones inteligentes. Por eso, este decreto no puede ser analizado como una política de desarrollo económico sino como un pacto de gobernabilidad que AMLO hace con los empresarios: “tú me dejas el poder político y yo no te molesto con el poder económico”, pareciera la regla del juego. Además, solo será de dos años, para que en 2021 los empresarios del norte del país voten en su referéndum a favor.

Una manera que puede considerarse hasta clientelar, señala la autora. Bueno, en este tenor, después de 25 años del movimiento zapatista, se ha puesto de manifiesto el rechazo que tienen hacia AMLO. ¿Por qué? No es difícil de explicar, ya que el Comité Clandestino Indígena-Comandancia General (CCICG-EZLN), que encabeza a los zapatistas, se ha encargado de difundir -en prensa internacional y nacional que, básicamente, no le creen, como firma el mensaje suscrito por el subcomandante Galeano (antes Marcos) el 6 de julio del 2018 en la posdata: "Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo. Ergo".

El reclamo del EZLN es que los acuerdos de San Andrés fueron firmados en 1996 pero nunca se cumplieron. Además, en 2001, después de la Marcha de los 11 (los zapatistas que salieron de Chiapas en un recorrido por todo el país) llegaron a la Cámara de Diputados para exigir el cumplimiento de lo acordado, pero se sienten traicionados porque se aprobó una Ley Indígena muy diferente. En ese momento AMLO era jefe del Gobierno del Distrito Federal y era, además, uno de los líderes más influyentes del PRD, el partido que votó para que se aprobara esa Ley Indígena. Y el ejército zapatista rompió definitivamente con el Gobierno Federal, así que cerraron las comunidades por muchos años y se retiraron de la vida pública.

En 2003, el comandante Marcos calificó a López Obrador de "Hombre extraordinariamente hábil y pragmático (…). Ha concebido la jefatura del Gobierno del Distrito Federal como trampolín para la silla presidencial”. Tres años más tarde, los zapatistas pidieron que no se votara por el candidato de la izquierda.

En 2012, cuando AMLO lo volvió a buscar, escribió: "Uno de los tres bribones que habrán de disputarse el trono sobre los escombros de México ha venido a nuestras tierras a demandarnos silencio", haciendo alusión a los candidatos en ese momento.

En 2018, agregan un elemento más para su desconfianza, se trata de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación del Gobierno de AMLO. Cuando Moctezuma era secretario de Gobernación con el presidente Ernesto Zedillo en 1995, estableció contacto con el CCICG-EZLN para reanudar el diálogo suspendido en el 94. Cuando ya se había confirmado el encuentro con el funcionario, la PGR informó la supuesta identidad del subcomandante Marcos: Sebastián Guillén Vicente y empezó una operación militar en la zona zapatista para capturarlo y también al resto de la comandancia, así la traición.

Politóloga. Doctora en Gobierno, Gestión y Democracia. Miembro Fundadora de la AMECIP