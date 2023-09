El falso dilema de la política exterior mexicana 

La semana pasada, leí atentamente el artículo de Raudel Ávila , un internacionalista ideal para aquella persona que busca análisis sólido y belleza argumentativa. Llama la atención, nos obstante, que en su entrega semanal haya propuesto lo siguiente: “México debería posicionarse abiertamente a favor de Estados Unidos y el Occidente democrático en el conflicto con China”.

Es evidente que mi colega emite este posicionamiento de buena fe, tratando de aportar elementos de juicio que abonen a una política exterior mexicana en medio de una transición geopolítica global y, sobre todo, de tensiones en la relación bilateral México-Estados Unidos. Me parece, sin embargo, que la visión de Raudel es equivocada precisamente por lo desfasada que se encuentra –algo, por cierto, que le reprocha a Beatriz Paredes por haberse apegado a una “viejísima tradición priista”.

Una política exterior como la que aboga Raudel, no responde a las nuevas dinámicas que están poniendo a prueba, hoy por hoy, la resiliencia de la relación bilateral México-EU. En esta ocasión no me refiero a los retos y oportunidades que representa una transición geopolítica global , sino a factores eminentemente de política interna estadounidense, concretamente, la preocupante polarización en ese país.

Conviene ser realistas, a fin de evitar en el futuro desilusiones ideológicas y, más importante todavía, sorpresas desagradables: la multiplicidad y profundidad de temas en la relación bilateral México-EU se tiene que analizar a la luz de la polarización social y política por la que atraviesa nuestro principal socio y aliado. Lo mismo en temas económico-comerciales, como de seguridad, recursos naturales, migración y un vasto etcétera.

Es inviable operar una política exterior abiertamente a favor de EU cuando, por ejemplo, narrativas como las de emplear la fuerza militar unilateralmente para combatir a los grupos delictivos en México adquieren cada vez mayor tracción en sectores importantes de la sociedad estadounidense –basta con ver el primer debate del Partido Republicano para darnos una idea del riesgo de que una narrativa se transforme en política pública.

Por otra parte, sería un despropósito equiparar los logros económicos o comerciales de México en la relación bilateral –que indudablemente los tiene–, con el cumplimiento de su interés nacional; máxime si vuelve a Washington un gobierno proteccionista y abiertamente hostil hacia México o su interés nacional.

Tengo la impresión de que Raudel y un servidor coincidimos en lo esencial: la vecindad de México con EU seguirá siendo uno de los principales activos que tenemos como país. No obstante, y precisamente por esta relevancia, es necesario situar la relación bilateral en la actualidad. Por ello, no hay tal dilema: México tendrá que encontrar un fino equilibrio que le permita, por una parte, honrar la relación que le une a Estados Unidos y, por la otra, reducir sus asimetrías con quien actualmente atraviesa por un severo desequilibrio político interno.

Ver el potencial de la asociación México-EU no tiene que ser sinónimo de evadir los retos que actualmente la marcan. Y hoy, el reloj de la relación bilateral obliga a que nuestro país se maneje lo mismo sin ingenuidad ni abnegación e, igualmente importante, sin temor o ensimismamiento.

Discanto: Solidaridad con los jesuitas que están siendo perseguidos por el régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua. Ad maiorem Dei gloriam.