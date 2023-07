¿El fin del paradigma revolucionario francés? (III) 

Indignaos. Es bueno estar indignados. Es sano.

Roma cayó, formalmente en 476 d.C., cuando los bárbaros (ostrogodos) se impusieron. Mil seiscientos años después el mundo contemporáneo cree percibir que no sólo el paradigma revolucionario heredado de Francia, sino la mayor parte de Europa y probablemente muchas otras naciones, tanto del Viejo como del Nuevo Mundo, están en agonía.

¿Por qué cito la caída de Roma? Porque la historia es cíclica y nos confirma que hay procesos que, al detonarse, terminan siendo irreversibles, para bien en muchos casos, para mal en muchos otros. Roma, por ejemplo, había llegado al final de un ciclo de auge y esplendor y con el arribo de las periódicas y múltiples invasiones (migraciones) que tuvieron lugar entre el siglo I y el siglo V d.C., el ocaso imperial terminó dando paso a la génesis de una Europa caleidoscópica que compartió, a pesar de la fragmentación que sufrió y que dio lugar a la Edad Media, una misma base de tradición cultural conformada por tres ejes: lengua, derecho y religión. Grandes diferencias sin duda se fueron gestando entre una región y otra, pero nunca dejaron de reconocerse herederas de un mismo tronco cultural.

La realidad europea de nuestros días, en cambio, se exhibe en un franco proceso de hiperdinamización de su cultura en el que confluyen no sólo antiguas tradiciones culturales de raíces distintas, sino ante todo el choque entre diversos sistemas estructurales e ideológicos. Decir por ejemplo, a partir del reciente y cimbrante fenómeno gálico, que los neobárbaros son ahora los marroquíes, argelinos, senegaleses, turcos, etc., estaríamos apostando por una respuesta reduccionista y simple. La “barbarización” actual (entendida en la acepción romana de así llamar a los “otros”) no es sino el reflejo de lo que Michel Maffesoli denominó hacia 1986 como “Le temps des tribus”, el tiempo de las tribus: el declive del individualismo en las sociedades de masas. En este sentido, más allá del origen étnico, lo relevante es que estamos en un tiempo de crisis cultural generalizada y cuando la cultura entra en crisis la violencia se potencializa, tal y como hoy acaece.

¿Qué significa crisis de la cultura? Nada más y nada menos que la crisis de los valores que eclosionaron a partir de la gesta revolucionaria francesa de 1789 y que Occidente hizo suyos desde entonces. Específicamente, estamos frente a la crisis de la igualdad, libertad, fraternidad, legalidad, seguridad, propiedad y, por supuesto, de la democracia. Es la crisis de los derechos del ciudadano, pero sobre todo de los derechos humanos. Fenómeno que advertimos desde el momento en que luego de haber llegado a la cresta de la ola modernizadora en la que se luchó y abogó por hacer realidad todos y cada uno de dichos principios hasta alcanzar su grado máximo, ahora nos encontramos transitando por el sendero contrario. Doscientos treinta años han pasado y hemos dejado atrás la ruta de la homogenización y cohesión sociales para dar paso a la heterogenización y desagregación sociales. Disrupción propia de un mundo que dejó de excluir lo diferente y que se ancló en la posmodernidad para aclamar lo diferente, exaltando la pertinencia y vigencia de la multiculturalidad, sólo que el concepto mismo de “multiculturalidad” no es un concepto universal y no todas las tradiciones culturales pueden interpretarlo desde la dimensión en la que lo hace Occidente.

No cabe duda que es imposible justificar los excesos y atrocidades que, al amparo de la carrera por la expansión colonial, las grandes potencias europeas perpetraron principalmente en África y Asia, menos aún al ser portavoces del pensamiento revolucionario más avanzado de su tiempo, como lo fue el francés. ¿Cómo es posible que teniendo no sólo el conocimiento sino la materialización de los principios revolucionarios en sus respectivos regímenes de gobierno en otros espacios sociogeográficos pudieron violentarlos con plena conciencia de sus actos? Volvemos a Hobbes: el hombre es el lobo del hombre. Pero de estos abusos no expiados y de estas traiciones al legado cultural recibido no asumidas en su momento, Occidente ha tenido que pagar un alto precio y tendrá que pagar otro mucho mayor.

A mediados del siglo XX deletéreas dictaduras se erigieron gracias a los cimientos revolucionarios franceses sobre los que se empoderaron para hacer escarnio de sus pueblos. Ahora, en pleno siglo XXI, la realidad no es menos trágica: “la Europa que iluminó el mundo está sentenciada a muerte. Quizá con el tiempo y el mestizaje otros imperios sean mejores que éste; pero ni ustedes ni yo estaremos aquí para comprobarlo”, sentenció Pérez Reverte en 2015. Occidente terminó maniatado por sus propios ideales y exceso de confianza, por lo “no lógico” paretiano y lo “no reacional” weberiano. Los tiempos del terror han vuelto y con ellos las “migroguerras calientes”.

¿Habrá esperanza? No puede haber claudicación, así lo enseñó la Francia de 1789, así lo proclama “La Marsellaise”: “¡Libertad, Libertad amada, combate con tus defensores!” y así lo impone el paradigma revolucionario que luchó por alcanzar un mundo mejor.









