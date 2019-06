El fracaso de YouTube

Sesenta y seis millones de usuarios únicos registró YouTube en México en abril de este año. Casi uno de cada dos mexicanos navega en esta red socio digital. Facebook y Google se encuentran en segundo y tercer lugar con 58 y 53 millones de usuarios respectivamente. Sin embargo, estos números pueden empezar a disminuir.

En Estados Unidos recientemente YouTube aseguró que los repetidos comentarios homofóbicos de una estrella del streaming sobre un periodista latino no violaban las reglas de la plataforma. Algunos usuarios reaccionaron con Tweets furiosos que provocaron una crisis de comunicación. Pero mejor vamos por partes.

¿Qué pasó? Hace unos días la plataforma anunció que no veía ningún motivo para eliminar el canal del comentarista conservador Steven Crowder, que cuenta con casi cuatro millones de seguidores. Crowder repetidamente insultaba al periodista Carlos Maza por su orientación sexual y origen latino. Maza denunció a finales de mayo en Twitter que a pesar de su piel gruesa ya no podía soportar más la homofobia y el racismo de Crowder. Se lanzó contra YouTube lamentando que presumía defender la tolerancia, mientras que permitía a Crowder vender sus camisetas con el lema: "El socialismo es para maricones".

Respuestas de YouTube. Respondió a los mensajes de Carlos Maza, que había obtenido más de 70 mil likes en Twitter, afirmando que no iba a tomar ninguna medida: "Aunque creemos que el lenguaje es hiriente, los vídeos no violan nuestras políticas". Pero ante las presiones, a través de un comunicado el cinco de junio declaró que prohibirá los vídeos que justifiquen la discriminación de otros por su edad, género, raza, religión u orientación sexual.

¿Borrar la historia? La decisión implicará la supresión de canales que promueven tipos de supremacismo y homofobia. Además YouTube afirmó que perseguirá los vídeos que nieguen la existencia del Holocausto o de masacres en escuelas de EU, presentadas como teoría de la conspiración por canales conservadores que defienden que todo fue un montaje para lograr la prohibición de las armas en el país.

YouTube y los pedófilos. Esta crisis de comunicación fue acompañado por la investigación de The New York Times donde se muestra un algoritmo de YouTube que recomienda a pedófilos vídeos de niños. Se cuenta la historia de la hija de Christiane C. quien no pensó en nada negativo cuando su hija de 10 años y una amiga subieron un video en el que aparecen jugando en una piscina. Días después, su hija le compartió una noticia emocionante: el video tenía miles de reproducciones. Dicen los investigadores que la plataforma curó los videos caseros de familias sin su conocimiento. Estos dos casos muestran el fracaso de YouTube en la tolerancia racial y la violación de la privacidad de sus usuarios a costa de aumentar los likes; que próximamente veremos si disminuyen y afectan sus ingresos económicos.

Académico y comunicólogo político por la FCPyS-UNAM.

@gersonmecalco