El Frente Amplio: de la emoción a la parálisis

Amando Arroyo. Analista político. Ex asesor del INE

Vaya sorpresa que nos ha dado el Frente Amolio por México (FAM) en el último mes. Pero esa sorpresa está a unos días de convertirse en decepción. De hecho, si el Frente no sale pronto a los medios con una agenda innovadora en el proceso de construcción de su estrategia electoral y con un discurso que nutra las participaciones públicas de Xóchitl, el FAM se quedará en un intento fallido; en una campaña prometedora que murió en el parto.

Durante poco más de 10 semanas, el Frente le arrebató la centralidad y el control de la conversación pública a AMLO y a la 4T. La novedad del híbrido y complejo proceso de selección del Frente para definir a su futura candidata a la presidencia en 2024 pusieron en jaque a Morena y sus aliados. Fueron semanas de ilusión y furia. Ilusión de múltiples sectores de la sociedad que han sido agredidos, excluidos e ignorados de las políticas públicas y de las reformas legislativas de la 4T y que en muchos sentidos se sienten decepcionados de un gobierno al que apoyaron en sus inicios. Y furia del presidente que no cesó en sus ataques, descalificaciones y mentiras sobre Xóchitl para descarrilar su eventual candidatura.

Pero la emoción empezó a decaer. Después de que Xóchitl asumiera la coordinación del Frente en el Ángel de la Independencia y del potente discurso que pronunció en San Lázaro al inicio del actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la creatividad de quienes integran esa fuerza política se extinguió. El impulso del Frente y de Xóchitl se paralizó. Algo similar a lo que sucedió con Diego Fernández de Cevallos en el 2º debate de 1994 que, cuando empezaba a posicionarse como puntero, con amplias expectativas de triunfo, el jefe Diego se guardó. Se ausentó de los medios, su campaña se silenció y lo demás ya es historia del siglo pasado.

Eso está pasando con el Frente. Como si toda la creatividad del Frente se hubiera concentrado en la designación de esa futura candidatura. Santiago Creel se fue de vacaciones y Alejandro Moreno se fue a unas reuniones a España. Ambos niegan el vacío que le están generando a Xóchitl. Pero tres meses del mismo discurso delatan que el FAM está hueco. La historia de las gelatinas y los orígenes indígenas no alcanza para convocar a la mitad de un país de 98 millones de electores.

A poco más de un mes de que inicien las precampañas, el frente aún no tiene estrategia electoral ni narrativa que la acompañe. Sería mejor que los dirigentes de los partidos reconocieran que se encuentran en una estira y afloja intra e interpartidista por las candidaturas, a que digan en entrevistas, como lo ha hecho Santiago Creel, que sí están trabajando (y diariamente, sic). Dice Creel que está operando y que trabajan todos los días desde muy muy temprano en varios “cuartos de guerra”. Francamente, si eso es cierto, es peor a que si fuera mentira. Si es real, si en el Frente están trabajando como dice Creel, sus estrategas son tan “efectivos” como el gobierno en su estrategia para combatir la inseguridad en el país. Un plan en lo oscurito encabezado por Gurría y una estrategia sin empuje y visibilidad como la que está construyendo Creel, no le sirven a la mitad del país, y menos aún para enfrentar una elección de Estado.

A poco más de tres meses de que inició la “hazaña ciudadana” de la sociedad civil con el Frente Amplio, vuelve a surgir la percepción de que Xóchitl está sola. Tanto los partidos que integran el Frente como las organizaciones de la sociedad que lo han impulsado, están paralizados. No hay rumbo ni narrativa que mantenga la emoción. Tienen una candidata con carisma, pero nada más. Xóchitl y el Frente son, hoy por hoy, una opción política sin estrategia y sin propuestas.

Xóchitl no ha parado. Eso es evidente. Pero necesita insumos. También lo es que Xóchitl no tiene el liderazgo político del Frente ni el control de éste. Por ello, necesita un equipo experimentado, con bríos y creatividad que le ayude en el discurso político y en la construcción de expectativas (sectoriales y temáticas) que emocionen. En pocas palabras Xóchitl y el Frente necesitan una estructura de campaña.

Seis personas, por más comprometidos y de confianza que sean, no pueden llevar a cabo una contienda presidencial. Xóchitl y el FAM necesitan arroparse de nuevo de las organizaciones de la sociedad que impulsaron la creación del Frente y otras más, para no desdibujar el indispensable carácter ciudadano de su candidatura y generar un punto de equilibrio político a las estructuras y fuerza del PRI, PAN e incluso del PRD. En pocas palabras, sin una estructura nueva, con nuevos canales de comunicación y de mando, y si no se revigoriza la participación de la sociedad en el diseño y trabajos de la campaña de Xóchitl, ella será, únicamente, una herramienta sacrificable de los partidos políticos que integran el FAM.