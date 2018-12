El fusible quemado de AMLO en el IPN

Los Politécnicos iniciaron ya movimientos para ver cómo se incluirá al IPN en la 4T. Académicos y estudiantes han acudido a las oficinas de la SEP, y Presidencia. A continuación, ahí le va exclusiva el plan de AMLO para mis camaradas politécnicos. El equipo de Esteban Moctezuma ha indicado que por instrucciones del presidente ya instruyeron al director Mario Alberto Rodríguez Casas, para que de manera urgente convoque al Congreso Nacional Politécnico (CNP) pendiente desde 2014. Rodríguez Casas se comprometió a realizarlo en enero de 2019.

El presidente desea que sean los Politécnicos quienes decidan en el CNP el futuro de la institución, que resuelvan sobre su autonomía —que es lo que espera el mandatario—, la gestión académica y administrativa, las aportaciones en ciencia y tecnología, hasta que deliberen sobre la permanencia o no de Rodríguez Casas. Esta respuesta no fue del agrado de los grupos, quienes esperaban que AMLO hiciera el milagro guadalupano y el 12 de diciembre anunciara la salida del actual director quien concluye su periodo en 2020. No conciben que siga al frente del IPN después de que apoyó a Pepe Meade y confrontó en medios a AMLO; lo acusan de “estar manipulado por Enrique Villa Rivera, y de saquear en un año las arcas del Politécnico”.

En reuniones las autoridades señalaron que era borrón y cuenta nueva, que la SFP que dirige Eréndira Sandoval vigilará su desempeño y el manejo de los recursos, hasta que el CNP resuelva lo conducente a la administración y transparencia del IPN. Los grupos han manifestado que Rodríguez Casas no tiene la autoridad moral ni los consensos para convocar al CNP, que buscará hacerlo en su beneficio, que no garantiza unidad y que es un “fusible quemado”.

Otros estudiantes nos informan que ya comenzó la operación. En la Secretaria Académica quitó a Emmanuel Merchány y subió al barco al veterano Jorge Toro González quien conoce las redes y grupos internos; en la Dirección de Egresados y Servicio Social sustituyó a Mauro Enciso Aguilar y nombró a Juan Valdés “un personaje con un historial cuestionable”, pero con gran experiencia de chantaje hacia el personal y las asociaciones de egresados. A ambos los coordinará Héctor Martínez Castuera, Secretario General, a quien señalan de estar organizando a los grupos porriles de las escuelas para sembrar el miedo y la violencia que les garantice su permanencia.

A los porros se les está gratificando por medio de becas que se pagan a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo. En resumen, los estudiantes no ven que la 4T ponga un piso parejo en el IPN. En enero convocarán a la comunidad a una consulta como las que ha realizado AMLO, para preguntar si estarían de acuerdo en la designación de un director general interino que organice el CNP.

Mientras eso sucede, aspirantes a suceder a Rodríguez Casas no dejan de moverse; Miguel Ángel Correa, el dueto Francisco Chíguil-Joel Ortega, Francisco Bohórquez, Emmanuel Merchán y Eleazar Lara ahora tendrán que direccionar la búsqueda de apoyos a la comunidad y a los representantes del CNP. Dos caminos, el democrático y el autoritario, ya veremos dijo el ciego…. Pero nos adelantan que el futuro de las decisiones de todas las universidades autónomas del país será a través de ese método, o en otras palabras quien le pegue más duro a la piñata.

Académico y comunicólogo político por la

FCPyS-UNAM

@gersonmecalco