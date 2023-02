El futbol soccer golea al Super Bowl

El Super Bowl más observado en la historia alcanzó los 114.4 millones de telespectadores en el mundo (2015, Patriotas vs Halcones Marinos). La final de la Copa Mundial de futbol de 2018, en Rusia, fue superior 4.5 veces con una audiencia televisiva de 516.6 millones de televidentes (Kantar Ibope Media). Sin embargo, la llegada de un futbolista portugués a tierras saudíes superó estas cifras. De acuerdo con el periodista Pedro Sepúlveda “la ceremonia de presentación de @Cristiano Ronaldo en @AlNassrFC alcanzó los 3 mil millones de visitas en 40 canales de todo el mundo. Mientras que @FIFAWorldCup Final en Qatar tuvo 2 mil millones de visitas en general”. En otras palabras, la final de Qatar superó a la de Rusia con casi mil 500 millones de espectadores, pero el delantero lusitano goleó a las dos copas del mundo y humilló el certamen de la NFL.

Eventos más valiosos. En 2019 la consultoría Statista mostró un “Ranking de eventos deportivos por valor de marca en el mundo”, donde se corrobora que el Súper Tazón es muy superior a otras competencias. Super Bowl (780 mdd), Juegos Olímpicos de Verano (375 mdd), Final a cuatro masculina de la NCAA (300 mdd), Copa Mundial de la FIFA (282 mdd), Fase final de la Liga Universitaria de Futbol Americano (255 mdd).

Instagram. Nuevamente Cristiano Ronaldo encabeza en popularidad la lista, con más de 542 millones de seguidores, le sigue el argentino Leo Messi con 425 millones, en tercera posición el brasileño Neymar Jr. con 203 millones y en cuarto el francés Kylian Mbappé con 96.6 millones. Si lo comparamos con el quarterback Patrick Mahomes, Jugador de fútbol americano de los Jefes de Kansas City, que este domingo disputará el Súper Tazón, solo llega a 5.1 millones.

Show de medio tiempo. El domingo 29 de enero jugarán el Super Bowl LVII las Águilas de Filadelfia contra los Jefes de Kansas City, donde Rihanna, será la encargada de participar en el medio tiempo. Veremos si puede superar a Katy Perry’s que logró 118.5 millones (2015), a Lady Gaga 117.5 millones, Bruno Mars 115.3 millones, Jennifer López y Shakira (2020) 98.2 millones, y más de 220 millones de reproducciones en el canal oficial de la NFL en YouTube.

Spots. Costarán siete mdd los anuncios de 30 segundos. Y serán Disney, Warner Bros y Universal, quienes mostrarán algunos adelantos como Ant-Man and the Wasp: Quantumanic Guardianes de la Galaxia, La Sirenita, The Flash, Rápidos y Furiosos, Super Mario Bros y Transformers. Amazon presentará su adelanto de Air protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, que se centra en la historia del vendedor de zapatos Sonny Vaccaro y en cómo condujo a que Nike firmara a Michael Jordan. A los que no les alcanzó el dinero fueron a Netflix y Sony.

Deportes más practicados. De acuerdo con David Medrano “un estudio elaborado por la Liga MX, entre México y EE. UU. existen un total de casi 158 millones de aficionados al futbol mexicano, de los cuales 98 están en territorio mexicano y casi 60 en la Unión Americana”. Para la Federación Mexicana de Futbol Americano 75 mil personas practican el deporte de los emparrillados en las diferentes ligas y organizaciones, en suma, de sus categorías. En gustos se rompen géneros, y lo más importante es que todas y todos practiquemos un deporte para noquear, golear o blanquear al sedentarismo, que de acuerdo con el INEGI es de más del 60 por ciento en México.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco