El futbol ya no es intocable

Por: Abraham Vergara

En 2017 el negocio del fútbol en México representó casi el 7% del producto interno bruto; de acuerdo a cifras de Euroamericas Sport Marketing nuestro futbol generó poco más de 80 mil millones de dólares considerando infraestructura, bienes y eventos, que curiosamente representa más de cinco veces el costo inicial del Nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

En América, México fue el país con mayor crecimiento consolidándose entre las 10 economías más importantes del fútbol mundial; es un secreto a voces de que en el futbol mexicano el flujo de dinero por decir lo menos es irregular; los dueños, directivos, futbolistas y comentaristas se etiquetan como “somos gente de fútbol”, se tratan como entidades y seres especiales creyéndose diferentes a las demás empresas y profesiones.

Sin embargo, el negocio del fútbol es muy sencillo de entender y no debiera de tener nada de especial, es una entidad (física o moral) que obtiene ingresos de distintas fuentes y que por las mismas debe realizar el pago correspondiente al impuesto sobre la renta, tan equivocados los exdirigentes o los actuales de pensar que por ser un entretenimiento sus obligaciones son distintas, antes de "divertir" se encuentra el bien común de la sociedad, por ejemplo una escuela o un hospital podría tener una prioridad mayor.

La ecuación es muy sencilla, ingresos menos costos, gastos deducciones es igual a utilidad antes de impuestos, no se requiere ser un genio para entender el negocio del fútbol y reconocer que tienen las mismas obligaciones fiscales que cualquier otro; negociaciones millonarias deben ser gravadas por igual.

La opacidad y falta de transparencia en sus operaciones financieras y en algunos contratos laborales perjudican la recaudación de impuestos, no conozco un gran empresario que invierta dinero en un negocio que no sea rentable.

Los futbolistas tampoco son especiales, tienen los mismos derechos y obligaciones fiscales que cualquier otro trabajador, acostumbrados a envolverse en la bandera de la ignorancia y del desconocimiento frecuentemente incumplen en sus pagos y más frecuente caen mal asesorados por familiares o representantes en hechos que van en contra de la Hacienda pública, aunque la educación sea limitada se sabe que al percibir ingresos se debe hacer frente a la contribución fiscal correspondiente.

El futbol no es intocable y las autoridades tienen la obligación de hacerlos cumplir, no perseguir, pero sí de tratarlos de la misma manera, por fin existe la disposición de poner orden en uno de los deportes más populares en México y porqué no en el resto de los deportes profesionales.

Coordinador Licenciatura en contaduría y gestión empresarial y en finanzas de la Universidad Iberoamericana