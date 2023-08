El futuro es no binario

“Cada persona es una sinfónica única de emociones, pensamientos y deseos. Las identidades no binarias, como destellos de luz, nos recuerdan que nuestras vidas son mucho más que las etiquetas y expectativas que nos imponen. Son ventanas a la riqueza intrínseca de la identidad humana.” – JJ Sánchez, integrante de LGBT Rights México.

Después de meses de conversaciones lanzadas por la organización LGBT Rights México, presentarán conclusiones y un cortometraje desde voces no binarias el 22 de septiembre en su página internet. “Resonancias del género más allá de binarismos” fue un proyecto que impulsaron en la Ciudad de México para (re)conocer vivencias, promover el intercambio de experiencias, evidenciar las exclusiones, las violaciones a derechos fundamentales y proponer respuestas en colectivo para una vida libre de violencia y discriminación para las personas no binarias.

Las personas no binarias no se identifican con la visión única y la elección forzada entre dos géneros impuestos por la sociedad demostrando que existen más identidades de género más allá de la propuesta reduccionista de poder escoger entre lo masculino o lo femenino. El modelo social patriarcal, colonial, religioso ha querido siempre obligar vincular el sexo al nacer con el género, sus expresiones y roles predeterminados: una visión dogmática por encima de la evidencia y de la libertad de ser. La deconstrucción del modelo patriarcal y colonial en México y en el mundo implica visibilizar las identidades con respeto, inclusión y derechos fuera de la caja impuesta por un sistema que excluye por naturaleza. Los procesos de información y educación son fundamentales desde las instituciones del Estado junto con las poblaciones y la sociedad civil organizada. En varias comunidades o pueblos originarios se reconocen identidades variadas más allá de la división entre hombre o mujer como es el caso con las personas muxes en México.

En la Ciudad de México es posible llevar a cabo un proceso administrativo a partir de los 12 años para definir su género en su acta de nacimiento escogiendo entre masculino, femenino o no binarie. En el ámbito federal, a partir de los 18 años también es posible hacerlo al tramitar su INE o su pasaporte por luchas e incidencias de varias colectivas y personas entre ellas le magistrade Osiel Baena o la diputada federal Salma Luevano. Sin embargo, esas prácticas incluyentes aún no están reconocidas por Ley por lo que el diputado del Congreso de la Ciudad de México Temístocles Villanueva presentará en los próximos días una iniciativa para plasmar ese derecho de las personas no binarias a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad ya reconocidos en la Constitución local. Pero las mayorías actuales en el Congreso local o en la Cámara de Diputados han puesto barreras injustas a esas modificaciones como en el caso del derecho de las infancias trans o de la agenda legislativa federal para las poblaciones de la diversidad sexual y de género, hoy congelada.

Toca reparar la deuda histórica que tenemos con las personas no binarias, con sus derechos y sus libertades sin prejuicio, con escucha, respeto y solidaridad activa para una sociedad más abierta e incluyente en sus diversidades. El futuro es no binario, el presente también.