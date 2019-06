El género depende del sexo

VER.- En el libro de texto de Biología de 1o. de Secundaria, se afirma: “Ser hombre o mujer, desde el punto de vista biológico, se refiere estrictamente a las características físicas que los distinguen, determinadas por los cromosomas sexuales: estas características designan el sexo del individuo.

El concepto de género, en cambio, se refiere al grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido éste desde el punto de vista sociocultural, y no exclusivamente biológico. Así, el concepto de género incluye los atributos psicológicos, sociales y culturales de cada sexo” (pág. 185). “El género se refiere a la identificación de los individuos con las normas sociales y culturales que han asignado tanto a la masculinidad como a la feminidad” (pág. 186). “Sea cual fuere el género con el que nos identifiquemos, debemos ser respetados y nuestros derechos reconocidos” (pág. 188).

En el de Formación Cívica y Etica I, de 2o. de Secundaria, se dice: “Género es el conjunto de características psicológicas, sociales, políticas y culturales, socialmente asignadas a las personas. Estas características son históricas, se van transmitiendo con y en el tiempo y, por tanto, son modificables. El concepto sexo, por su parte, se refiere al conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las que nacen los hombres y las mujeres, son naturales y esencialmente inmodificables…

La caracterización del género es modificable, en tanto que la de sexo no. Las diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres han determinado, en cierto modo, diferencias sustanciales en los roles sociales que desempeñan los hombres y las mujeres”. Esta diferencia, agrega, “ha llevado a la propagación de una idea equivocada de inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres y por lo tanto a la discriminación. La discriminación es uno de los factores más frecuentes de la inequidad de género” (pág. 149). Hace, en la página 147, una interpretación descontextualizada de Génesis 3,16 y Efesios 5,28-30, al no tener en cuenta que el “dominio” del marido sobre la esposa no corresponde al plan original de Dios, sino que es fruto del pecado.

En el libro de Formación Cívica y Etica II, de 3o. de Secundaria, se afirma: “En nuestro núcleo familiar es donde la identidad de género comienza a construirse, donde se nos inculcan los roles que juegan los géneros femenino y masculino. La familia es también el primer escenario de nuestra identidad cultural” (pág. 120).

Obispo Emérito de San Cristóbal de las Casas