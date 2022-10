El glorioso Ejército Mexicano

Por lo menos enumeraré 3 actividades sustanciales que en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala como correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional como misión legal en favor de los mexicanos: Manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, y ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra; formular y ejecutar, en su caso, los planes y órdenes necesarios para la defensa del país y dirigir y asesorar la defensa civil; Asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de comunicación terrestres y aéreas.





Ello sin mencionar que su historia se remonta a más de un siglo de acontecimientos políticos, sociales y económicos que la han hecho evolucionar en cuanto a su visión y participación en el ejercicio del servicio público. El Ejército, como institución fundamental de México, donde se le distingue por su orden y disciplina, no podrían realizar actividad alguna sin que la legislación vigente se los ordene, ya que no solamente son obedientes a su institución, sino que conocen sobre las atribuciones y facultades que les otorga la legislación y no más allá.





El hecho de que en la discusión democrática y parlamentaria se impute al General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, la responsabilidad de las iniciativas de reforma constitucional, además de injusto, reprocharle es infantil y cobarde. El Secretario de la Defensa Nacional no es legislador, es un militar con más de cuatro décadas de formación profesional castrense, él no decide qué se debe reformar ni tampoco el detalle del texto normativo, como militar y servidor público tiene la obligación de obedecer la normatividad vigente.





Las expresiones de varios Senadores de la república de oposición, principalmente identificados con el Partido Acción Nacional, son hipócritas, pues precisamente en sus sexenios fue que se desató la llamada “guerra contra el narcotráfico”, donde en vez de fortalecer a las policías estatales y municipales hace más de veinte años, sacaron al ejército, iniciando así la hecatombe convertida en una crisis de seguridad, por lo que simplemente dichas manifestaciones son, como siempre, mucho ruido y pocas nueces, buscan el reflector ante la ausencia de argumentos, no importando pasar por la denostación de las instituciones y sus titulares, es a toda costa buscar visibilizarse ante la falta de una propuesta política de largo aliento, por ello debemos de seguir fortaleciendo a nuestro ejército y a las instituciones que nos protegen, y nunca más permitir el espectáculo denostativo… Viva nuestro glorioso ejército mexicano.