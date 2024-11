El gobierno de las contradicciones

A partir del 20 de enero, Donald Trump ya como Presidente de EU y su equipo radical (Rubio, Gaetz, Hegseth, Noem, etc.) arremeterá contra los narcos mexicanos que trafican el fentanilo. Se imagina Usted que los republicanos aprueben el tipo penal de narcoterrorismo?

Y a este grave problema que no han atendido los fiscales mexicanos, también se cierne contra nuestro país la intimidación de nuevos aranceles, y la expulsión hacia nuestra frontera de miles de migrantes ilegales, que trafican a EU los polleros mexicanos. El misógino y prepotente Trump cumplirá lo que prometió en campaña.

Aunado a este amago, también en lo interno padecemos una crisis con la violencia incontrolable entre los cárteles, la inseguridad pública que alcanza a estados considerados tranquilos y los daños colaterales contra la población común.

Ante este ambiente hostil, la Presidenta sigue asumiéndose como candidata y no como titular del Poder Ejecutivo de la Nación. Es necesario entienda es equivocado continuar enfrentando a la oposición politica, partidista, o de quienes no piensan como ese grupo político; porque si bien esa actitud le dio rendimientos a López; ella no es él y 2018 no es 2024. Necesita un país unido que la apoye ante el coloso norteamericano y ante las decisiones que debe tomar para poner orden ante la criminalidad.

No tiene que decirnos que López está retirado para acallar las voces que le endilgan al tabasqueño, la imposición de Rosario Piedra ante la CNDH porque todo mundo vio a su amigo de toda la vida, el otro tabasqueño, disciplinando a senadores y senadoras de Morena y socios, para unificar el voto a favor de la Señora Piedra, la peor calificada.

Pero volvamos a lo que se nos anuncia desde la frontera norte. Cualquier gobierno en medio de estas crisis, valora como una estrategia esencial, la unidad nacional. La foto con el apretón de manos en la Oficina Oval de la Casa Blanca entre Biden y Trump, nos enseña que en la política estos mensajes tranquilizan al país.

Es importante reconocer que, en medio de este agreste ambiente, como una brisa de agua fresca, se ha publicado el decreto de la reforma constitucional que establece la Igualdad Sustantiva como un principio rector a favor de los derechos de las mujeres y las niñas, el 51% de la población según INEGI. Se establece que la desigualdad es un impedimento para el desarrollo humano de las mujeres. Se incorpora el precepto que deja atrás la desigualdad salarial, y se garantice a trabajo igual, salario igual. Estas reformas son buenas noticias.

Las mujeres somos la mitad del país. La conciliación y la paz siempre han sido impulsadas por las mujeres. Todas las reformas al marco jurídico de este país, han sido apoyadas o impulsadas por mujeres de todos los partidos, incluidos los de la oposición.

La Presidenta no puede lanzar dobles lenguajes, por un lado es grosera con la nueva dirección nacional del PAN, y por otro alienta reformas inscritas en la Igualdad Sustantiva. Su gobierno no puede excluir a las madres buscadoras; tiene que prevenir y esforzarse para encontrar a las mujeres y niñas desaparecidas de manera forzosa. Las mujeres migrantes son violadas y muchas son víctimas de trata. En muchas escuelas de Sinaloa les enseñan a tirarse al piso ante un posible tiroteo. En México hay crímenes que pueden considerarse de lesa humanidad.

La unidad nacional tiene un valor inconmensurable. Ojalá lo tenga claro.