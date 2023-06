El gobierno de los jueces

Las resoluciones recientes de la Suprema Corte muestran un preocupante deslizamiento del Poder Judicial hacia el territorio de los otros poderes que no es sano para la República, aunque se arrope en la defensa de la Constitución. En ese fenómeno influyen dos factores que inciden negativamente en nuestro entramado institucional y jurídico. El primero es la apariencia de un prejuicio contra el gobierno, que alinea a la Corte con la oposición partidista sugiere una parcialidad que daña su imagen. Esa sensación no proviene de un activismo orientado sistemáticamente contra la coalición gobernante, conozco a los Ministros y Ministras; me consta su ánimo justiciero, pero creo que inconscientemente algunos pueden ser víctimas de su visión ideológica orientada por valores diferentes a los que enarbola la actual administración ampliamente apoyada en las urnas.

Tales visiones son normales en los miembros de tribunales constitucionales que suelen ser seleccionados precisamente por su afinidad ideológica con quien los propone, pero se vuelven problemáticas cuando conducen a decisiones que generan un desequilibrio entre los poderes, como ahora ocurre. En artículos previos argumenté contra la invalidación de una legislación basada en la exigencia de requisitos aplicables a un trámite parlamentario, que no están previstos en la Constitución. Ahora se consideró inconstitucional por la mayoría de los Ministros, otra reforma legal acudiendo al mismo argumento invasivo de las atribuciones del Congreso.

Esa dudosa incursión efectuada con el objeto de descalificar una legislación que ni siquiera analizaron en su fondo, abona la imagen de que se actúa en función de un sesgo contra la mayoría gobernante y se privilegia el apoyo a la minoría opositora. Puede no pretenderse dar tal apoyo político, pero la mera apariencia genera desasosiego institucional. Más cuando se escucharon censuras a la mayoría parlamentaria cuya decisión sobre la dispensa de trámites no incidió sobre los gobernados que, como afirmó la Ministra Yasmin Esquivel, es el punto que debió ser abordado mediante el análisis del contenido de la ley. Si hubo, como señaló algún Ministro, una transgresión al procedimiento previsto en el artículo 72 constitucional por haber modificado un precepto que ya había sido aprobado por ambas cámaras, hubiera procedido su anulación, porque para esos efectos sí hay disposición en la Norma Suprema. Fuera de las previsiones procedimentales constitucionalmente establecidas, las decisiones mayoritarias internas de los legisladores deben ser respetadas por los jueces. Se afirmó, en cambio, que la regla de mayoría no es definitoria de la democracia porque debe regir además el respeto al Derecho. No obstante, la democracia se sustenta siempre en última instancia en el criterio de una mayoría porque ¿quién define cuándo se respeta el Derecho y cuándo no? pues precisamente una mayoría, paradójicamente minoritaria, pero mayoría al fin en el órgano decisorio. En este caso los 9 Ministros que votaron por la invalidez. Su criterio puede ser incorrecto, pero se impone jurídicamente porque es decisión de la mayoría.

Aquí aparece el segundo factor distorsionante al que aludí y del cual deriva la incorrección del criterio mayoritario: la nefasta influencia de las ideas jusmoralistas del pseudojurista Robert Alexy que han impulsado a los juzgadores a inventar principios constitucionales inexistentes, para justificar resoluciones ajenas a la Constitución. Así, en un admirable acto de prestidigitación judicial se recurrió al principio de “democracia deliberativa” que si usted revisa integralmente la Constitución, incluidos sus transitorios, simplemente no existe. La palabra democracia no va seguida por ningún adjetivo y se define como “un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Las características de democrática y deliberativa, como dos nociones distintas, solo se refieren en la Constitución a la Planeación, que es un ejercicio encomendado al Ejecutivo. La discusión —si se quiere emplear como sinónimo de deliberación— se establece constitucionalmente como parte del proceso legislativo, no como un principio, y su regulación se remite expresamente en el artículo 72 a la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Además, la Corte no puede resolver en aséptico vacío desligado de la realidad política en la cual se deliberó con intensidad desde el año pasado sobre las propuestas de reforma del Presidente. Las minorías conocían perfectamente los asuntos debatidos desde que rechazaron la reforma constitucional en materia electoral y sabían de sobra de qué se trataba el Plan B del cual estaban claramente en contra. Los hechos públicos y notorios tienen un valor jurídico. Proteger a la minoría con el pretexto de que no sabía lo que hacía, es desconocer esos hechos. La ayuda de la Corte debería resultarles hasta ofensiva por colocarlos en condición de menores de edad que necesitan vejigas para nadar.

