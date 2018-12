El gobierno que llega y el que se va

Héctor Escalante







No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comienza hoy su gobierno, lo que en Morena llaman la Cuarta Transformación, después de un largo periodo de transición entrará en funciones. Este fin de semana se hace historia y AMLO por fin asumirá como presidente de México, no sólo como legítimo.

Enrique Peña Nieto, por su parte, se va con mucha más pena que gloria, más allá de los aciertos que tuvo su gobierno, los números con los que termina su sexenio son los peores para cualquier mandatario en los últimos sexenios, sus escándalos más grandes, sin duda, son la Casa Blanca, los 43 de Ayotzinapa y la invitación a Donald Trump.



La transiciónentre EPN y AMLO ha sido mucho más tersa de lo que nos hubiéramos podido imaginar, tuvieron tres reuniones entre ellos, a pesar de los mensajes en campaña de López Obrador, durante los últimos meses se ha ido moderando, incluso hasta llegar a palabras de agradecimiento y reconocimiento de ambos políticos, situación que ha sido un tanto polémica.



López Obrador se ha moderado en algunas de sus promesas de campaña en los últimos meses y otras más las ha modificado. Incluso la creación de la llamada Guardia Nacional ha provocado desencanto y críticas, sin embargo, a pesar de ello el presidente entra con grandes números de aprobación y sus bases siguen apoyándolo de manera incondicional.



Peña Nieto, por su parte, concluye en medio de las críticas, incluso uno de sus últimos actos ha sido duramente cuestionado y es la condecoración del Águila Aztecaque otorgó al yerno de Donald Trump, Jared Kushner. El desgaste de los mandatarios es normal, el ejercicio de gobierno sin duda afecta su aprobación de cara a su salida, sin embargo, en un mundo de redes sociales, donde el escrutinio público es instantáneo, Peña Nieto salió muy mal librado.



En tanto, López Obrador no se ha mostrado muy abierto a la crítica, es común que exprese adjetivos negativos a quienes lo señalan, ya hoy se ha normalizado que se les digaa quienes lo critican adjetivos como mafia del poder, fifí, prensa conservadora o cualquier otro calificativo para denostarlo. Sin duda el presidente tendrá que trabajar mucho en la tolerancia ante la crítica, más en un mundo de las redes sociales, las benditas redes sociales como las llamó en algún momento.



Buena parte de los mexicanos tienen grandes expectativas del nuevo gobierno, las encuestas no solo reflejan la aprobación con que inicia el presidente, sino la manera en que los ciudadanos creen en los cambios que puedan llegar, hoy sin duda hay una luna de miel entre AMLO y sus seguidores. Los primeros 100 días de gobierno son críticos, ahí se verá que tanto apoyo mantiene el presidente López Obrador.

Los inversionistas se muestran nerviosos y sus primeras acciones deberán calmar a los mercados que ya en transición se han sobresaltado, el gabinete tendrá que coordinarse con el Congreso y, sin duda, mejorar mucho la comunicación.

En materia de seguridad los retos son mayores, ahí también el gobierno tendrá que encontrar las mejores maneras de comunicar y explicar las razones de sus estrategias porque el tiempo apremia desde ya y los ciudadanos esperan respuestas tan grandes como las promesas de campaña, porque de promesas ya vivimos 12 años y ahora viene el tiempo de la verdad.