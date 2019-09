El grito: Frases huecas

Podemos evadir la realidad, pero no podemos evadir las consecuencias de evadir la realidad.

Ayn Rand

1. Los límites del rito. Bien, que reaparezca el añejo espíritu nacionalista, que se evoque a tirios y troyanos, zapatistas y sufragistas, pequeños propietarios y anarquistas confesos, burócratas estatales y a perseguidos por el régimen. No importa, es el momento de izar la bandera y envolverse en ella. Todos somos iguales. Y el gran hallazgo: “todo por Mexico”. ¡Hijole! Como no nos dimos cuenta antes. Basta poseer una acta de nacimiento para unirnos. Nada de clases sociales, ni excluidos, ni discriminados. ¡Por favor! No envenen las mentes de los patriotas con esas ideas “pasadas de moda”. Brindemos por nuestro territorio y las riquezas geográficas, bien resguardadas por mexicanos y extranjeros, que han echo sus fortunas mediante su “esfuerzo diario”. ¡Salud!

2.La dura realidad. ¿Así que somos soberanos? ¡Caramba!, el señor Trump diariamente exhibe la anemia de semejante afirmación. Veamos: “el nuevo presidente de Mexico inició su sexenio con una política de puertas abiertas hacia los migrantes centroamericanos e impuso una suerte de Plan Marshall, que requería el apoyo económico de Estados Unidos. Todo eso se ha esfumado con los meses. Mexico ha supeditado su política migratoria a los intereses de Donald Trump, que en plena campaña por la reelección, no ha dado visos de que vaya a titubear a la hora de volver a criticar al vecino del sur si así lo requieren sus intereses” (El País, Editorial, 14/9/19).

3. Nueva crisis a la vista. Ojo, pongamos atenciòn a lo que viene, es importante: “la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de respaldar la política migratoria de Trump, cuyo gobierno podrá aplicar una nueva normativa que restringe las condiciones de solicitud de asilo, hasta hacerlas casi imposibles para muchos centroamericanos, no sólo supone un triunfo de la intransigencia de Trump respecto a la migración. También vuelve a evidenciar la fragilidad a la que ha quedado expuesto Mexico ante las desiciones unilaterales del presidente de Estados Unidos, convirtiéndose en una suerte de policía migratoria de del inquilino de la Casa Blanca” (Idem). La pregunta pertinente es: ¿si el gobierno de EU casi cierra la puerta de ingreso a su país, que hará el gobierno de Mexico con los miles de centroamericanos que ya están en nuestro país? ¿Los regresará a sus países de origen, de donde huyeron por la violencia y la exclusión social, violentándo preceptos constitucionales y compromisos internacionales? Veremos hasta donde llega la “confraternidad internacional”, a la que convocó la noche del 15 de septiembre el presidente Lopez Obrador.

