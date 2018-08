El INE no hará la consulta de AMLO

Héctor Escalante





Hace unos días el Instituto Nacional Electoral publicó en sus redes sociales un video en el que explicaba que ellos no pueden ser responsables de una consulta ciudadana, ya que los únicos tiempos legales para ello es cuando existan elecciones. Es decir, en tres años o en seis. Sin alusión directa a Andrés Manuel López Obrador o su gobierno, lo que señala el INE es que ellos no tienen posibilidad de organizar el ejercicio sobre el destino del próximo aeropuerto internacional de México.

El próximo secretario de comunicaciones, Javier Jiménez Espriú señaló que será el 28 de octubre cuando se lleve a cabo la consulta ciudadana para que se decida el destino de la obra aeroportuaria de nuestro país. Sin embargo, no sabemos quién avalará este ejercicio, de hecho, no sabemos si será una consulta, una encuesta o una serie de preguntas en una plaza donde se votará a mano alzada.

La coincidencia sobre la necesidad de tener un nuevo aeropuerto en nuestro país es unánime. El próximo presidente comparte ese diagnóstico, sin embargo, en campaña, López Obrador siempre se pronunció a favor de ampliar el aeropuerto militar de Santa Lucía. Hoy sabemos que no es la mejor idea, al menos varios expertos han señalado que es peligroso o, al menos, poco práctico, pues en el caso de poderse llevar a cabo tendría que reducirse el tráfico aéreo en el aeropuerto de la CDMX.

Por otro lado, sabemos hoy que la cancelación de las obras del NAIM alcanzarían los 100 mil millones de pesos. Uno pensaría que al conocer esta información la decisión sobre el próximo aeropuerto sería un trámite para el próximo presidente. A pesar de su descontento sobre la herencia de la obra, no habría mucho que pensar, es necesaria y muy costosa la decisión de cancelarla, peor aún así el próximo presidente nos encamina a una consulta ciudadana.

Una consulta ciudadana para resolver sobre un tema no solo económico, como se nos ha hecho creer. Sino sumamente técnico, los mexicanos de a pie no podemos ni debemos opinar en temas que competen a un ingeniero o a un experto en aeronáutica, ese es trabajo del gobierno que consulta a los expertos y después de ello tendría que tomar una resolución, guste o no.

El INE hace bien en explicar las razones por las cuales no puede hacer una consulta ciudadana en octubre. El gobierno hace bien en presentar los diagnósticos sobre las posibles decisiones, ese gobierno que hizo su tarea en dar a conocer esos estudios, debería completarla y tomar las decisiones que tenga que tomar. En efecto, los ciudadanos no somos tontos y podremos opinar sobre muchos temas, pero no sobre uno tan técnico y tan importante como la construcción del próximo aeropuerto, eso es una decisión presidencial.