El INE y sus aportaciones a la democracia  

El INE ha realizado importantes aportaciones a la democracia en México, fomentando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana en los procesos electorales y en la vida política del país. Algunas de ellas incluyen:

La Organización de elecciones libres y transparentes, asegurando que éstas sean libres y justas, a través de la implementación de medidas de seguridad y transparencia, el INE ha logrado reducir el riesgo de fraude electoral; la promoción de la participación ciudadana, a lo largo del tiempo, a través de diversas iniciativas y programas que promueven esta participación en la vida política del país, como la organización de debates entre candidatos, la difusión de información electoral, la capacitación de funcionarios de casilla y la promoción del voto tanto al interior de la república, como en el extranjero.

También, el INE ha ido mejorando y transparentando en tiempo real la tarea de fiscalizar los recursos que los partidos políticos, que se utilizan tanto en periodos ordinarios, como en sus campañas electorales, lo que contribuye a la transparencia y la equidad en las contiendas electorales; con el tiempo ha conseguido garantizar el acceso a los medios de comunicación de manera equitativa, lo que promueve y establece un piso parejo entre partidos y candidatos en la oportunidad de mostrarse ante la ciudadanía con sus plataformas y propuestas.

Finalmente es garante en el cumplimiento de la equidad de género en la política, con medidas para promover la participación de las mujeres en la política y garantizar su representación en cargos de elección popular.

Hoy tenemos ya una nueva conformación del Consejo Nacional del INE, con el nombramiento el pasado 31 de marzo,de los nuevos tres consejeros y consejera presidenta. Y yo me pronuncio con la gran esperanza de que estas aportaciones a la vida democrática de México que ha construido el INE y antes el IFE, se sigan cumpliendo y fortaleciendo; lo advierto un tanto difícil, pues la falta de idoneidad de dos de los recién nombrados a través de la insaculación no cumplen con el perfil establecido en la convocatoria para la elección, es decir, carecen de independencia y autonomía, al ser directamente relacionados con el partido en el poder, el cual ha diseñado ya, el plan A, B y C y los que le sigan, para acabar con esta gran institución que nos ha garantizado a lo largo de décadas nuestras libertades y el derecho a elegir quienes nos gobiernen.

Esta es la realidad de nuestro país, pero no quiere decir que nos resignemos y ya, por ello convoco a la ciudadanía que en los meses de noviembre y febrero se manifestaron de manera libre y pacífica en contra de la destrucción del INE que es amenazado desde el Ejecutivo federal, a no claudicar, a seguir en la lucha y a tener la fortaleza de llegar firmes a las elecciones del 2024, acudiendo a las urnas de manera masiva, para elegir, por quien decidan en lo individual, pero elegir.

Porque el voto NO se toca y la democracia se DEFIENDE.