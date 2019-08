La vida pública nacional no se concentra en la política, hay una vida ciudadana y comunitaria que no siempre es considerada en la agenda nacional, sin duda, uno de los hechos más importantes es el regreso a clases, el inicio del ciclo escolar. Lo que no es un acto mecánico, es un gran esfuerzo organizativo de maestros, directivos, familias y alumnos.

Este inicio es el primero de la 4T, por primera vez en muchos años, el Presidente puede asistir a una escuela y ser bien recibido; su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller también asistió a la Secundaria Anexa a la Normal Superior de México, lo que muestra que en la Ciudad de México se iniciaron las clases con normalidad, regularidad y armonía.

Iniciamos con un nuevo marco constitucional que ha sido bien recibido por maestros, la mejor muestra son escuelas abiertas y todo un sistema funcionando.

Los maestros iniciaron clases después de 15 días de capacitación, tanto de la Nueva Escuela Mexicana como de Consejos Técnicos. No cabe duda que la mejor forma de construir futuro es la educación, y la mejor forma de educar es en un sistema funcional, justo y que responda a la realidad nacional, que reconozca nuestros retos, las inequidades y esté dirigido a abolir injusticias y otras carencias históricas, este inicio es el paso más claro en esa dirección.

Hoy hay un compromiso claro con la educación del Gobierno Federal y el de la Ciudad de México, se están dando apoyos directos a padres de familia para el mantenimiento de escuelas, becas a todos y todas las y los niños y jóvenes de educación básica, el doble de recursos de útiles escolares y uniformes, se incrementó el sendero seguro y hay una respuesta oportuna y atención de la Secretaria de Seguridad Ciudadana a las escuelas, y un hecho mayor, por primera vez asistieron los Alcaldes a inaugurar el ciclo escolar, situación y condición que no se había dado en la Ciudad de México.

Esto muestra por primera vez la colaboración de los tres niveles de gobierno en un compromiso por la educación, alcaldías como Gustavo A. Madero, Tláhuac, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, están ya apoyando de manera decidida la educación en la ciudad lo que sin duda se traducirá en un mejor logro educativo, seguridad y calidad de vida para nuestros estudiantes.

Este inicio representa no solo un nuevo ciclo escolar sino también una nueva etapa para la educación pública en México, lo mejor para la escuela pública esta venir.