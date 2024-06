El jueves Claudia Sheinbaum presentará segunda parte de su gabinete

Esta semana Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, anunciará otros seis nombres de quienes integrarán su gabinete a partir del primero de octubre. Los que suenan ahora son: Omar García Harfuch, como secretario de Seguridad Ciudadana; Rosaura Ruiz, sería secretaria de Educación, David Kershenobich, estaría al frente de la Secretaría de Salud. En la secretaría de Gobernación suena el nombre de Mario Delgado, líder de Morena, o Rosa Icela Rodríguez. Ariadna Montiel para encabezar las secretaría del Bienestar. Para Función Pública (FP) Javier Corral o Esthela Damián. La actual titular de Economía, Raquel Buenrostro, suena para Pemex y Jorge Mendoza para CFE.

ANA LILIA RIVERA CALIFICA DE JUSTA Y NECESARIA LA REFORMA AL PODER JUDICIAL

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, aseveró que una reforma del Poder Judicial es justa y necesaria, pues el pueblo de México exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo. En un artículo titulado “Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia”, la senadora afirmó que la separación de poderes debe tender a la cooperación armónica entre los órganos del Estado, para que la voluntad popular se exprese y materialice en leyes, instituciones y decisiones para beneficio del pueblo. Sin embargo, denunció que, actualmente, el Poder Judicial no coopera, sino que bloquea las transformaciones que requiere el proceso democratizador actual y no está en armonía con las demandas de la ciudadanía.”. detalló que la reforma propuesta tiene entre sus principales elementos que todos los jueces y magistrados, desde los locales hasta los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean electos mediante voto directo de la ciudadanía. Eso no significa que los jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político, acotó, sino que, para dar a conocer sus propuestas, programas de trabajo y perfiles profesionales tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.

IGNACIO MIER RECHAZA INJERENCIA DEL CRIMEN EN ELECCIÓN DE JUECES, MAGISTRADOS Y MINISTROS

Esta semana, la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos alertó en un reporte interno del riesgo que existe de que 13 cárteles de la droga en México se apoderen del Poder Judicial con la reforma que analiza el Congreso impulsada por el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, sin embargo, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó que el crimen organizado vaya a tener injerencia en el nombramiento de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la aprobación de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras concluir la reunión de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, el líder morenista afirmó en entrevista que en la reforma al Poder Judicial se van a incluir filtros para evitar la injerencia del narco y que el los foros de consulta que arrancarán en 27 de junio escucharán a los especialistas para explorar otros filtros en el nombramiento por voto popular de los integrantes del poder judicial. “Eso está en todo los filtros establecidos y precisamente para eso se trata ese debate, para establecer todos los filtros, mecanismos y criterios de elegibilidad y de idoneidad para impedir ese riesgo que está descartado, de plano yo se los puedo decir y se los puedo afirmar está descartado”, dijo Ignacio Mier..

EN DIVERSOS ESTADOS RICARDO MONREAL ORIENTA A NUEVOS LEGISLADORES SOBRE REFORMAS PRIORITARIAS

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado está muy activo recorriendo el país para encaminar el trabajo legislativo de las reformas que serán prioridad en la próxima legislatura. Recordemos que estas son las reformas al Poder Judicial, elevar a rango constitucional dos apoyos: el que será para las mujeres de los 60 a los 64 años y la beca universal para niños y niñas de primaria y secundaria. De igual forma se determinará que, a partir del 2030 no exista en los puestos de elección popular la reelección, y modificaciones a la Ley del ISSSTE. Gracias a su capacidad y experiencia a Monreal ya se le ubica como el próximo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, mientras que Adán Augusto López en el Senado. Asimismo el coordinador del Partido del Trabajo en el Senado de la República será Gerardo Fernández Noroña, y del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR SE PERFILA PARA VICECOORDINADOR DE MORENA EN SAN LÁZARO

En septiembre, Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal electo y colaborador muy cercano de Claudia Sheinbaum comenzará a recibir los frutos de su entrega y compromiso con la presidenta electa, pero sobre todo por su experiencia y capacidad probada, pues se perfila a ser el próximo vicecoordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados con lo que se convertirá en la mano derecha de Ricardo Monreal que será el próximo coordinador de la bancada.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PIDE QUE EN LOS FOROS PARA LA REFORMA JUDICIAL SE TOMEN EN CUENTA PROPUESTAS

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, pidió que en los foros de la reforma al Poder Judicial se contemple cuál será el destino de mil 686 funcionarios y funcionarias (jueces, magistrados y ministros) de carrera judicial, que en la mayoría de los casos llevan toda su vida dedicada a la impartición de justicia. También, solicitó que en estos foros se hagan propuestas de posibles candidatos hechos por la ciudadanía. “Habrá que tener mucho cuidado en lo que se toca de manera somera que es, ¿qué sucederá con las 1,686 plazas que van a cesar en sus encargos?, ¿qué sucederá con todas estas personas que han desarrollado una carrera judicial?”. El senador reiteró que en los parlamentos abiertos es necesario garantizar el principio de máxima difusión de los foros, para que tengan conocimiento los habitantes de todo el país de los posibles cambios a realizar al Poder Judicial de la Federación (PJF).

EL JUEVES TRUMP VS BIDEN EN PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump se verán las caras el próximo jueves en el primer debate que se realizará, en la sede de la CNN en Atlanta. Se tiene previsto que el debate tenga una duración de 90 minutos, con dos pausas comerciales, en las que los aspirantes no podrán comunicarse ni evaluar estrategias con sus equipos. Además, no habrá público en vivo, con el objetivo de evitar interrupciones y distracciones por los aplausos o los abucheos. No habrá discursos de apertura por parte de los candidatos. Este ejercicio comenzará con una pregunta, a la que cada candidato podrá responder durante dos minutos. A continuación, habrá réplicas de un minuto y respuestas a las réplicas. Señales visuales, como luces rojas parpadeantes, alertarán a los debatientes que se les agota el tiempo. Cada candidato podrá dar un discurso de clausura, al término del debate. Cabe mencionar que, de momento, hay prácticamente un empate entre los dos candidatos. Biden se sitúa en cabeza con el 40.7 por ciento de las intenciones de voto, según la media de sondeos elaborada por la web FiveThirtyEight, y Trump le sigue con el 40.5 %.

