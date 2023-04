El Jueves de Corpus y la pirámide invertida

Por Miguel Reyes Razo

"¿Cómo le haces para escribir?-me soltó Leopoldo Mendívil desde su importancia como reportero de la Presidencia de la República y sus modales desenvueltos y lenguaje de "enterado" de la situación.

"Pues procuro narrar lo que veo. Lo que escucho. Reproducirlo o transmitirlo con la mayor fidelidad posible. Busco -¡claro está!- Destacar lo que me parece más importante -le respondí.

Hizo a un lado el libro que mantenía en sus manos. Uno de Irving Wallace. ¿Los Siete Minutos? Quizá. En droguerías y los Sanborns Wallace era un "best-seller". En 1968 uno de sus muchos libros costaba cincuenta/ sesenta pesos. Así me interrogó:

"¡Estudiaste periodismo? ¿Fuiste a la Carlos Septién? ¿O a la UNAM?

"No, Polo -le respondí. Yo no asistí a ninguna escuela de periodismo. Hice estudios de Profesor de Enseñanza Primaria...

Presa de alarmante inquietud, Leopoldo Mendívil -su aire, su juventud, su gesto determinado y quizá sus facciones me sugerían hallarle parecido con Jimmy Olsen personaje de la historieta "Superman". Con Louisa Lane y Clark Kent hacían el trío de reporteros del diario "El Planeta". Un rotundo Pedro White lo dirigía. Mendivil adoptó un gesto de extrañeza. No aguantó más. Reventó:

"Luego entonces ¿sabes qué es la "Pirámide Invertida"? ¿Tienes en cuenta sus elementos para redactar la información? Dime, Reyes Razo...

Pepe Falconi era un hombre entrado en años de trato muy cordial, amable. "Hermaneaba" a quien se le acercaba. Era de Chiapas. Discreto. Fumador. A leguas se notaba su seriedad y capacidad profesional. Ël trataba al "Hombre de Bucareli". En ese tiempo Don Luis Echeverría Álvarez. Lejos estábamos de imaginar -era 1968- que Pepe Falconi moriría -junto con varios reporteros el 25 de enero de 1970 cuando informaban de los ires y venires del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Echeverria Álvarez. Veteranazo del periodismo Pepe Falconi jamás pisó una escuela o facultad de periodismo.

Era el caso de Luis Díaz-Thomé. Jalisciense. Guasón. Educado, despreocupado, cumplía su tarea: Informar de lo que hacía en la Secretaría de Educación Pública su paisano el escritor-educador Agustín Yáñez. Ahí se halló con el historiador Don José Rogelio Álvarez. Hombre de San Sebastian del Oeste. "Allá a mediados de los cuarentas, José Rogelio Álvarez tuvo la fama de ser el "joven más culto de México" , me confiaría en su retiro de San Jerónimo el expresidente Luis Echeverrá. El Académico de la Lengua José Rogelio Älvarez fue notable narrador y se tornó reportero y Jefe de Redacción de la revista "Tiempo". "Dejé el cargo cuando Don Martín Luis Guzmán se rindió al Presidente Miguel Alemán y aplaudió el surgimiento del "charrismo" sindical.

Don José Rogelio Álvarez sí acudió a una universidad y sí escribía muy bien. A él debe este país "La Enciclopedia de México"

Homero Bazán Viquez , individuo corpulento de poderoso torso fundó "El Heraldo de México" precedido de excelente fama. La adquirió en "Ovaciones" . Su cercano trato con el Presidente Adolfo López Mateos le propició éxito y fama. Homero no era hombre de lecturas y conferencias. Intuitivo, sagaz empleaba sus cualidades para entregar información sencilla, transparente. ¿Pirámide Invertida?

Sotero Garcíareyes puso a temblar a la redacción la tarde en que erró en el manejo de la pistola que le hundía el cuadril. Ya en su escritorio quiso poner el arma a su alcance y se le fue un disparo. Se daba aire de valentón capaz de lidiar con rudos jefes del servicio secreto y de la policía. Logró fama el 10 de Junio de 1971. La cámara lo captó empinado entre el Cine Cosmos mientras los "halcones" golpeaban a estudiantes. Famoso "jueves de Corpus". ¡Qué le iba a importar a Sotero los recovecos de la "Pirámide Invertida"...

De andar lento, pesado mirada desconfiada voz muy ronca y gestos de persona muy atareada, así llegó a la redacción de "El Heraldo de México" Livingston Denegre-Vaught. Cargaba una pequeña grabadora. A la que colocó otros cables que compartió con la bocina del teléfono. Livingston era hijo de un célebre librero. "Consigue incunables muy codiciados", se decía. Presumía el joven Denegre-Vaught de poderosos "contactos" en el mundo diplomático. Comportamiento muy vulgar le acarreó rechazo y marginación. Dejó el peródico. Reaparecio efímero Jefe de Prensa del Doctor Bueno y Malo, Director de Bellas Artes. Nunca le solicité consejo o método para escribir de acuerdo con la "Pirámide Invertida".

En el librero de mi inolvidable maestro Jacobo Zabludovsky, el que instaló junto a una escultura de Juan Soriano en su oficina de Ferrocarril de Cuernavaca donde acomodó una fracción de su biblioteca -sitio que llamó "Mi Pequeño Pompidou- dió sitio a un volumen de "El Periodista Profesional". Johenberg lo escribió. Describe vida de los reporteros. Muestra ejemplo de redacción. La de un diario. La de una agencia noticiosa. "En mi tiempo no había escuelas de periodismo y me inscribí en la de Jurisprudencia." Describía. "Las enseñanzas y ejemplos de Alonso Sordo Noriega me formaron. Desde niño amé la lectura.

En más de cuarenta años de trabajo, amistad, viajes, simples charlas, no le escuché ni una palabra acerca de la "Pirámide Invertida" .

Quizá me hubiera lanzado su:

"Mira viejito...

Agustín Barrios Gómez no escribía las columnas de la célebre -muy leída, excelente negocio- "Ensalada Popoff". Contaba con reporteros bien instruidos -muy profesionales- como Antonio Andrade que lograría fama en "Excelsior" y "Sucesos para Todos" cuando la dirigió Gabriel GarcÏa Márquez. Mientras "Agebé" -como lo mencionaba Andrade- pasaba las noches en el giro de la ruleta en Las Vegas, Antonio Andrade ajustaba su estilo al del cronista "de sociales" más leído. Marcas de cognac, restaurantes lineas de aviación y marcas de joyerías exclusivas pagaban. Detrás de cada renglón, el tintineo del pago de publicidad.





¿Y la Pirámide invertida?