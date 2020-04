El Lado B de la cuarentena

Estamos ya acostumbrados a que en esta época todas son malas noticias, esperamos el conteo de muertos, cuántos contagios, cuánto tiempo más sin salir de casa, sin retomar nuestra vida. Pero es precisamente este encierro forzado el que nos ha empujado a tomar un descanso en el camino, a repensar nuestra estrategia de vida por encima de la del trabajo y a disfrutar de lo que nunca habíamos tenido oportunidad y probablemente nunca la tengamos otra vez.

Es ahora que nos damos cuenta que cocinar con tu hijo le dejará una huella más fuerte que la de la pandemia. Que aprender un idioma o ser el mejor en clase es importante pero lo es mucho más cuando lo hacen contigo y te das cuenta que, en el fondo, no eres tan mal maestro como pensabas.

Es en este aislamiento que nos enfrentamos, como sociedad, a dar un salto cuántico en el uso de la tecnología; esa que precisamente nos ayuda a ser mejores maestros o a encontrar historias increíbles para contar antes de dormir, pero no es tan fácil para todos. En México, según cifras del Inegi, hay más de 15 millones de personas mayores de 60 años, personas que no nacieron con la tecnología y que probablemente, no ha sido parte de su vida, hasta ahora.

Pero, ¿cómo hacer para entender la tecnología, aprovecharla y no quedar frustrados en el intento? La respuesta es simple, se llama Inteligencia Artificial. En pocas palabras es cuando no tienes que preocuparte por leer el manual y aprender a usar el dispositivo, porque este va a aprender de ti.

Gracias a la inteligencia artificial cualquier persona, con buen gusto, puede tomar fotografías con calidad profesional sin saber usar la cámara manual de un smartphone. Ahora encontrar en tu jardín un caracol y poderle sacar una foto digna de premio sólo depende de ti y no de tu conocimiento en fotografía profesional gracias a herramientas como la AI CAM integrada en smartphones en gamas de precio accesibles.

La Inteligencia Artificial vino a democratizar la tecnología; ahora, smartphones de la llamada gama media, de entre cuatro y ocho mil pesos, cuentan con sistemas Inteligentes que hacen más fácil la vida de los usuarios. Según datos de la consultora The CIU (The Competitive Intelligence Unit) en México hay más de 62 millones de usuarios con smartphones de gama media, lo que significa un mercado enorme dentro de nuestro país.

La industria de smartphones pocas veces había sido tan valorada como ahora; en estos momentos, con un teléfono en la mano, millones de niños desde kínder hasta universidad toman clases virtuales, maestros de todos los niveles están aprendiendo a pasar su conocimiento a través de la red, adultos de la tercera edad aprenden que su smartphone puede comunicarlos por videoconferencia con sus nietos, todos estamos aprendiendo y no es fácil pero la tecnología nos ayuda.





*Director de Comunicación Corporativa

de LG México