El legado de López Obrador en Puebla

No cabe duda de que cuando se quiere, se puede, y cuando se tiene compromiso, se pueden lograr importantes avances, como los obtenidos a lo largo de seis años por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este fin de semana, el presidente compartió detalles de las acciones que han transformado y sembrado avances significativos en el país.

Sin lugar a dudas, reconocemos el trabajo del presidente López Obrador como precursor del Humanismo Mexicano, quien, durante seis años de transformación, ha realizado grandes acciones para combatir la corrupción, enfrentando a las grandes corporaciones neoliberales y anteponiendo siempre el principio de la Cuarta Transformación bajo el lema "Por el bien de todos, primero los pobres".

Durante este tiempo, se han enarbolado los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar, fijando metas importantes para llevar a buen puerto un trabajo con acciones transparentes, progreso y desarrollo, especialmente para jóvenes, personas de la tercera edad, mujeres y los más desprotegidos.

En este sexenio, bajo su mandato, el estado de Puebla obtuvo importantes beneficios, avances y logros que permitieron una transformación palpable dentro del marco de la 4T. Estos logros tendrán un seguimiento y continuidad en la nueva administración que encabezará la Doctora Claudia Sheinbaum. En este seguimiento, que significa la continuidad de la Cuarta Transformación, es esencial trabajar para no defraudar la confianza que el pueblo ha depositado.

La entidad se consolidará como un gran nodo logístico y de comunicación con el Tren Interoceánico, que conectará el sur con el norte y el Pacífico con el Golfo de México, teniendo a Puebla como punto central. La ruta del ferrocarril, que partirá de México y pasará por Puebla y Veracruz, traerá desarrollo turístico, comercial y laboral, beneficiando a los Pueblos Mágicos y las comunidades indígenas.

Estas comunidades estarán acompañadas por acciones de un plan integral que incluye más y mejores servicios de electrificación, escuelas, hospitales y carreteras, así como una mayor conectividad tecnológica para las familias poblanas de la región y zonas metropolitanas que durante años han sido olvidadas.

Está claro que se debe velar por la salud de quienes menos tienen y que se encuentran en lugares más apartados. Ellos fueron beneficiados con planes y programas como el IMSS Bienestar, que amplió su cobertura en Puebla, beneficiando a las familias poblanas. Hoy, con las bases puestas por el presidente de la república, se vislumbran más y mejores servicios.

El gobierno de la república que está por concluir también logró en los jóvenes generar una revolución de ideas. Este sector cuenta con programas e instituciones más fortalecidas y robustas, con el objetivo de impulsar e interesar a los jóvenes en la investigación y el desarrollo económico como emprendedores, lo que ha ayudado a evitar la deserción escolar.

Sin duda, este sexenio nos ha dejado muchas enseñanzas, con impactos importantes en el cuidado del medio ambiente. Se impulsó el programa Sembrando Vida, en el que miles de agricultores participaron para reactivar el campo, las parcelas y el cuidado de los bosques. Este programa se consolida como el más importante de reforestación a nivel mundial.

No podemos dejar de mencionar que el impulso a las mujeres ocupó un lugar destacado. Las madres solteras y mujeres indígenas hoy más que nunca recibieron apoyo para la realización de proyectos enfocados en su desarrollo y el sostenimiento del hogar.

Hoy estamos convencidos de que las acciones no concluyen, pues queda sembrada la esperanza y el compromiso de continuar fomentando resultados y movilizando conciencias en esta transformación.