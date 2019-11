El lopezobradorismo en Cámara pone en jaque al país

La Cámara de Diputados y Diputadas integrada por mayoría de Morena y sus satélites recibieron línea de un solo hombre: el Presidente. Pensé que ya habíamos dejado en el basurero de la historia que una mayoría irracional siguiese línea absolutista de su jefe, el Presidente en turno.

Y no es que estuviésemos gozando de los aciertos de una democracia acertiva, de un parlamento abierto, en donde se escucha y se consulta al pueblo y a especialistas; se analiza cuáles son los problemas más agobiantes y necesarios respaldar económicamente, y cuáles programas deben continuar para asegurar el fomento de estructuras sociales hacia el desarrollo humano. Utilizar correctamente los dineros de la nación.

Recordemos: los datos inobjetables evidencian 2019 será el año más cruento de los últimos 25 años, por lógica y razón se debió presupuestar la etiquetación de recursos para la seguridad, la procuración de justicia e impartición de justicia de manera científica y no con ocurrencias para prevenir 2020 no sea peor; por lo tanto se debió establecer recursos también para la promoción y garantía de programas en materia de derechos humanos. Absurdo que este presupuesto se caracterice por recorte en estas materias y se regale dinero sin saber cómo se usará. Lo lógico de un gobernante sensato es atender desde un enfoque estructural del desarrollo -no del asistencialismo efímero y voluntarioso- los problemas de quienes menos tienen, fomento de la inversión, políticas fundadas en la confianza, progresividad, estabilidad y hacia la construcción de la paz.

Desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta se ha venido impulsando presupuestos para asegurar algunos derechos. Y reitero, no es que ya estuviésemos vacunados contra los moches, prebendas, o el influyentismo de legisladores hacia sus grupos de poder; no, aún falta mucho por hacer para que la Cámara sea eficiente, transparente y se caracterice por su independencia del Ejecutivo, sin embargo es vergonzoso que las Comisiones legislativas temáticas de la Cámara no cumplieran con el objeto de su creación y no se escuchara a quienes reclamaron atención, entre ellos a padres con niños con cáncer. Los compromisos de la Agenda 2030 que inscribe los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se quedaron con un palmo en las narices. ¿O alguien con dos dedos de frente puede asegurar que sembrando miles de árboles se erradicará la pobreza o se pondrá fin al hambre? O referir que las mujeres son poseedoras de la virtud para seleccionar las mejores piedras para caminos -de piedras- se logrará que éstas sean realmente sujetas plenas de derechos? O el regreso de la política echeverrista de establecer precios de garantía logrará que se fortalezca a agricultores y al campo?

Que la Cámara de Diputados se haya convertido en un mitin de Morena es vergonzoso; que hayan sido disciplinados por López Obrador para votar su presupuesto, rememorando la peor época del priismo es realmente deshonroso. AMLO finalmente se salió con la suya al menoscabar alevosamente el funcionamiento de los organismos autónomos al restarles presupuestos. La oposición argumentó con razones, el Grupo Parlamentario del PRD cumplió con su responsabilidad política y ante la Nación; del otro lado solo hubo oídos sordos de personas insensibles motivadas por revanchismos. No soltemos la estafeta ¡por la República!