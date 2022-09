El mar de Campeche

Supongo que, desde edad temprana, sabía que Campeche tiene mar. Es una de esas realidades que ignoramos por evidentes. Como que la Ciudad de México es la capital o Tijuana marca el inicio de la frontera. Las aprendes y sigues con tu vida. La clase de primaria abandona los estados; se enfoca en tablas de multiplicar. No tiene gran importancia. Mientras puedas ubicar las ciudades en un mapa, el mundo se dará por bien servido. Lo mismo con saber diferenciar los colores o recitar el alfabeto. Habilidades prácticas que todo niño tiene y pronto relega al olvido temporal. Conocimiento tan básico como el respirar; eternamente presente, mas subconsciente en el actuar. De vez en cuando, resurgen en conversación. Entonamos una cancioncilla para recordar detalles. Al terminar, regresan al abismo del conocimiento popular. Eso mismo le pasa a Campeche con su mar.

Supongo, también, que el olvido en este caso es sensato. México es un país de tantas playas y atractivos, que Campeche se ha perdido entre ellos. Pensemos en las parvadas de turistas que revolotean sobre Cancún; el desfile de paisanos manejando hacia Acapulco. Si enlistáramos cada destino turístico—cada hotel, cada playa—, los de Campeche se irán resbalando hasta el final de la lista. No porque carezcan de atractivo. Simplemente por la belleza de otros tantos. La playa campechana será como las estrellas en el opaco firmamento. Todas brillan preciosas para aclarar la noche, pero Orión se roba la atención del mundo entero.

Además, al visitar Campeche, el mismo mar se encuentra con competencia. Una batalla por la escasa atención del turista. Así me pasó al encontrar la ciudad, deambulando primero por su centro antes de vislumbrar el golfo. Las calles son sencillas; patrones rectangulares bien cuidados. Lo que cautiva está a los lados. Fachadas coloniales en colores pastel. Azules claros de la mano con amarillos; rojos junto a verdes sutiles. En cada una, detalles blancos marcando puertas y ventanas. Tantos balcones pidiendo que los veas, como si fueran a salir los campechanos a saludarte al pasar. Me recuerda tanto al caribe de donde vengo, aunque estas tierras pertenecen a otro mar. Fueron víctimas de los mismos piratas, los mismos huracanes, mas son producto de regiones dispares. Solo las une a la tradición caribeña su pertenencia a la Yucatán.

Al centro, un zócalo como tantos que he llegado a ver. Un quiosco amarillo cubierto por techos carmesí. En círculo, viendo pacientes la estructura, unas cuantas bancas de metal donde el campechano descansa. Atrás, flores y arbustos sobre pasto bien cuidado. Será el corazón del pueblo, tan palpitante y calmado. Aquí fluye el pueblo; los coches circulan por él sin pensarlo. Consiguen vida como la sangre viendo los colores que aquí habitan y las hojas abundantes de árboles frondosos.

Supongo—y ahora es verdadera especulación—que sabía, a su vez, que Campeche tenía catedral. Era de esperarse. Testimonios del pasado en que se forjó la nación. A cualquier pueblo que vaya, hay una iglesia lista para atender a sus feligreses. Esta no es la excepción. Se alza blanca con destellos del tiempo mismo. Dos campanarios sin mayor decoro que la humedad tornándolos negros. Por dentro es sencilla. Bóvedas blancas con candelabros de cristal. No hay murales; solo un par de pinturas. Al fondo, detalles dorados que admiran devotos rezando un «Padre nuestro» en voz alta. Todo esto, aunque no lo tenía con certeza, lo habré especulado.

Campeche, sin embargo, es lugar de sorpresas. Su catedral fue la primera. Al final del corredor guiando a Cristo, se forma un camino escaso hacia la izquierda. Donde habría un altar, se abre una puerta. Es un jardín rodeado por paredes; sus flores abarcan un patrón inmenso del blanco más puro hasta el rojo de la sangre. Macetas por doquier; hojas que asemejan palmeras. Un respiro de naturaleza en la arquitectura religiosa. Un lugar donde la paz nace espontánea en lugar de buscarse entre plegarias. Respiro hondo; admiro el recinto antes de partir. Si esto oculta la iglesia, Campeche aún tiene mucho que decir.

Lo dice en su fuerte ancestral, al que manejo después de ver la catedral. Por fuera, es de piedra sólida para evitar invasiones del enemigo. Un pasaje curveado me da la bienvenida. Dentro, domina escaso el color del oro para hacer una plaza diminuta. En cada puerta que me rodea, esculturas mayas que el gobierno ha puesto en exhibición. A mi me llaman más los costados, donde escaleras anchas prometen vista de aquello que en principios de estas páginas era mera idea. Hasta ahora lo recuerdo con certeza; el mar de Campeche ha de verse desde estos muros.

Apresurado, subo de dos en dos los escalones. Llego a un piso grisáceo con cañones de antaño. Mis pies se mueven solos, llegan al borde de sus muros. La selva oculta casi todo, pero observo los inicios de ese otro mundo. El mar; puedo ver el mar. Infinito aunque es solo una mancha; eterno tocando los cielos a la distancia. Como un espejo, va reflejando las nubes que bailan sobre de él. Ya no sé si lo celeste imita a lo marino o lo marino a lo celeste. Eso será otro suponer. Ahora, solo quiero disipar la urgencia que en mi nace; este mar completo quiero ver.

Al malecón; voy al malecón sin parar. Entre calles angostas manejo hasta el carro estacionar. Cruzo la avenida, por fin lo veo entero. El Golfo se impone ante mis ojos como jamás habría supuesto. No es como el mar de mis tierras; de Cozumel tan distante. No hay verdes entremezclados con tonos de agua, ni tierra que ponga fin a esta vista. Es azul; solamente azul. El viento pega distinto en cada rincón creando vibraciones que asemejan otros tonos. Azules; un enorme desfile de azules. Sin barcos que quebranten la obra de la naturaleza. Solo está el mar y mi mirada que lo aprecia.

Ya es tarde; el sol comienza a ponerse. En el agua, forma un rayo que llega a escasos metros de la costa. Encima, está el cielo cubierto de nubes que hasta ahora había ignorado. Es tanto el poder de ese mar que conocía, pero jamás había apreciado. Quedé cautivo en él mientras el sol descendía a sus profundidades. Viendo morir el día, pienso en mis propias adversidades. Corren lágrimas como ríos por mis mejillas. Me hace feliz saber que formaran parte de este mar. De esta tierra que siempre supe preciosa, pero hasta ahora pude comprobar. Campeche que me recuerda en su atardecer marino: una cosa es aprender en la infancia; otra vivirlo en carne propia. Ha terminado el día en Campeche, mas hoy a penas inicia mi vida.