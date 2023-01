El mayor miedo de la Cdmx : El metro

Es de destacarse que sin duda el corazón del país es la Ciudad de México, de ello deriva la importancia y también en la responsabilidad para generarle condiciones a la ciudadanía de desplazarse a sus labores, hogares, escuelas, y cualquier actividad necesaria de su vida diaria. La movilidad es indispensable para todas y todos los que habitan en la CDMX y también para quienes desde otros puntos tienen que venir a ella.

La función pública implica no solo el cargo popular sino la responsabilidad, eficacia y eficiencia de responderle a la ciudadanía que se representa, es por ello que sin duda esto no lo entiende la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, desde hace más de un año comenzó la historia de miedo en el metro, y sí, hablamos de la L12, un hecho inadmisible y pérdidas irreparables, donde de dio a conocer un informe serio mandado a hacer por la mandataria capitalina y como el resultado fue la falta de mantenimiento y no le agradó, pues lo omitió.

Destaco la irresponsabilidad sin medida de Claudia, después lo acontecido en la L12 del metro, hecho que sigue sin resolver, se dedicó a romper la ley electoral en su sueño de sentirse la elegida, paseándose por todo el país mientras esto ocurrió surgían cada vez más temas donde definitivamente la marca de su administración será la ineficiencia, la negligencia y la prueba clara que no sabe gobernar, pues comenzaron mas fallas en el metro.

La línea 2 presentó fallas, entre estas un incendio que provocó retrasos en los usuarios, la línea 3 del metro presenta fallas y esto afecta algunas trayectorias, algunos tramos han presentado fracturas, este mes falleció un joven estudiante por un choque de trenes y en este hecho hubo 106 heridos.

Las líneas más afectadas son la 5 y B, donde el tramo de llegada presenta un hundimiento aproximado de 25 centímetros por año. La línea 7, donde el gran problema es la falta de personal, lo que implica que los usuarios entren sin boleto. En el caso de la línea 8, es una de las líneas más conflictivas y para resolverlo se requeriría la construcción de dos escaleras en el andén central, pero no solo eso ya también hubo incidentes en la misma como la caída de un cable lo cual afectó el uso y seguridad de usuarios, así como también quedaron varados en los túneles por horas,.

La línea 9, su mayor problemática radica en la construcción y estructura, que decir de la Línea A, con la lluvia y la cantidad de trenes no solo se registran retrasos sino también esto afecta la integridad y seguridad de los usuarios.

Podemos seguir enumerando las fallas, pero lo importante aquí es que la realidad, el metro requiere atención y mantenimiento, y no acusar de sabotaje, Claudia Sheinbaum debe ponerse a trabajar por que sin duda el metro se ha vuelto un terror para la ciudadanía, ya que no es seguro y no hay solución para ello siendo esta una de las ciudades más grandes, se requieren funcionarios responsables para dar solución a la gente pero sobre todo garantizar su movilidad y seguridad.

Sumado a este solo hemos visto declaraciones burdas y carentes de razón, argumentando una guerra sucia en su contra, honestamente qué necesita Claudia para ver sus fallas y se ponga a trabajar, puesto que la falta de mantenimiento ha costado vidas.

Esto sin duda ha desatado la libre manifestación de jóvenes, estudiantes, mujeres y ciudadanos que exigen lo que sus impuestos claramente pagan y no se ve en la buena función y seguridad del metro.

A respuesta de ello la mandataria además de hacer campaña solo pidió apoyo de la Guardia Nacional, como si eso resolviera todo el problema del metro, mucha presión ciudadana y solicitudes a los poderes para esclarecer y garantizar la movilidad de la gente, llevó a las fracciones de PRD, PRI y PAN entre otros liderazgos de diversos partidos a sumarse en un punto de acuerdo para solicitar a la jefa de gobierno su comparecencia en la Cámara de diputados y diputadas por que dejen les digo, sí, el metro de la Ciudad sí tiene presupuesto para que pueda ejercerse en su buen funcionamiento y mantenimiento por ende la funcionaria está obligada a rendir cuentas en las instancias y más cuando su mal gobierno ha costado vidas, pero justamente este lunes los protectores de delincuentes, es decir la bancada de Morena y aliados le ´´perdonaron´´ la rendición de cuentas a la regenta de la Ciudad de México, pero no hay plazo que no se cumpla o tiempo que no se venza por que ha quedado claro que sin duda hoy en día es de miedo transportarse en metro, y esto quedará como cicatriz permanente y un aspecto negativo en la administración de Claudia Sheinbaum.

Necesitamos juntas y juntos buscar, pensar y racionalizar a quién necesita la Ciudad, que sí sepa hacer su trabajo y abone a rescatar la CDM, respondiendo siempre a las y los capitalinos.