El mensaje que Geraldine manda a Gabriel Soto

Geraldine Bazán se fue solita con su minibikini, que no le alcanza para taparle sus pompitas, a la playa porque si vas a la playa te llevas tu “puerquito” y ahí se ve que Geraldine tiene las pompas muy bien puestas, que son su “mejor cara” y están para exhibirse y ni modo que se encierre en su casa vestida de negro como la muñeca fea siendo una muñeca bonita, con las nalguitas de fuera le manda este mensaje a Gabriel Soto : ¿A poco creías que se me acabó la vida? Mira lo que dejaste y lo que tiraste.

Geraldine se puede encontrar a cualquier hombre, ¡hasta a un socio de los de Rafa Márquez pero hay que ver si es lo que verdaderamente conviene!

El peligroso regalo que recibió Lupillo Rivera

Mayeli Rivera, esposa de Lupillo no trabaja, sin embargo ahora que Lupillo Rivera cumplió 46 años Mayeli le regaló un auto Polaris Slingshot en color orange mandes que vale 600 mil pesos mexicanos. Ella sacó la plata de lo que le pellizca al gasto, por lo que aquí la pregunta es ¿cuánto le da Lupillo para el súper a Mayeli que le alcanzó para darle ese regalo? Y además si ya le han robado tantos carros y por lo llamativo de sus autos lo han intentado secuestrar varias veces, ¿para qué le regala ese tipo de vehículos que lo ponen en peligro?

Un novio muy compartido

Se supone que las parejas comparten todo, Adrián Uribe ya comparte hasta su tarjeta de crédito con su novia, Jackie Sauza y para no separarse de ella la inscribió a su gimnasio para hacer lagartijas con ella. ¡Quiero ser novia de Adrián Uribe, yo quiero un novio así de sexy y generoso!

El otro lado de la moneda

Las actrices alegan abuso sexual en el medio y Arturo Vázquez cuenta que le tocó el otro extremo de la moneda: “Me ofrecí sexualmente a los productores, les dije: ‘Toma mi cuerpo, hazme tuyo, pero dame chamba, pero me hicieron fuchi’”. Menos mal que alguien cuenta honestamente que ofreció pagar con cuerpomático un protagónico, cuando las mujeres dicen que fueron violadas y ni trabajo les dieron, ¡doble frustración!

La tragedia de Andrés García

Pensábamos que Andrés García ni camina y la bombita no le sirve el dijo: “Mi esposa Margarita me divorcia por infiel y aun cuando las mujeres son mi debilidad estoy desolado que me deje mi mujer.”